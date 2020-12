‘Malcolm el de en medio': Así luce hoy 'Lois'

Entre todos los personajes principales que dejó la aclamada serie de Malcolm el de en medio se encuentra Lois que se convirtió en la favorita de millones de fanáticos gracias a su enérgica personalidad.

Lois Wilkerson, interpretada por la actriz Jane Kaczmarek, fue la madre de Malcolm, Dewey, Reese, Jamie y Francis durante las seis temporadas que duró el programa todavía dentro del gusto de los televidentes.

Tras una vida temprana desagradable debido a su madre Ida y a su padrastro Victor Welker, Lois adoptó un carácter controlador e imponente para educar a sus hijos lo que resultó en un desastre ya que empeoró sus comportamientos.

Desde que terminó la serie hace 14 años, Lois se ha mantenido en los corazones de los fanáticos y es una de las razones principales por las que todavía Malcolm sigue vigente y visto por millones en todo el mundo, ya sea en televisión abierta, por cable, internet o en Amazon Prime, donde recientemente se agregó.

¿Qué fue de Jane Kaczmarek?

Jane contaba con una amplia carrera en la televisión estadounidense antes de unirse a Malcolm, con papeles en series como Frasier (1996-1997), Law & Order (1994), Felicity (1999-2000), y Party of Five además de películas como St. Elsewhere (1982) y Havently Kid (1987).

Pero fue hasta el sitcom de comedia que su fama subió como la espuma y se colocó en la mira de diversas producciones e incluso de los mejores premios de Hollywood como los Golden Globe, los Emmy y Screen Actors Guild.

Una vez que finalizó Malcolm, Jane fue llamada para participar en Raising the Bar (2008-2009) Los Simpsons como doblaje de voz (2001 a 2010), Reviving Ophelia (2010), Jake and the Never Land Pirates (2011), The Big Bang Theory (2016), Chips (2017) y This Is Us en un episodio de la tercera temporada transmitida en 2018.

La actriz de 64 años no ha estado tan activa en los últimos años como se esperaría de una superestrella de la comedia.

Fue operada en 2004 de la cadera y le insertaron una prótesis, hecho que limitó su ritmo de trabajo años después.

Junto a su coprotagonista en Malcolm, Erik Per Sullivan, quien fue Dewey, Kaczmarek coescribió el epílogo del libro infantil Together.

En 2009 se anunció su divorcio con el actor Bradley Whitford tras 17 años de matrimonio y vendió la mansión que compartieron en Los Ángeles en 2010.

Así luce hoy Lois a poco más de 20 años de protagonizar Malcolm el de en medio.

