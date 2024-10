Malia y Sasha, hijas del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, fueron captadas por paparazzis mientras se dirigían a la fiesta de Halloween, organizada por la cantante Billie Eilish.

Las jóvenes salieron el sábado por la noche en West Hollywood, ataviadas acorde con la temática de la fiesta que fue Moda Vaquera.

Malia, de 26 años de edad, lució unas botas negras hasta los muslos a juego con su sombrero de vaquero negro, una falda de mezclilla y una camiseta blanca sin mangas. Dio Britney Spears vibes porque una serpiente falsa rodeaba sus hombros.

La directora de cine, graduada en Harvard, optó por dejar suelta su cabellera pelirroja y rizada. Llevó un maquillaje de apariencia natural y manicura en color púrpura.

Malia y Sasha Obama. Foto: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE

Sasha Obama, de 23 años, dio cátedra de estilo con una camiseta azul, shorts en color beige con un cinturón de hebilla grande, botas cafés de gamuza y una gabardina negra que imprimió glamour a su outfit. Trenzó algunas partes de su cabello y el resto lo dejó suelto.

Malia y Sasha Obama. Foto: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE

Las hijas del expresidente Barack Obama también fueron vistas saliendo del exclusivo club nocturno Bird Streets en West Hollywood.

De acuerdo con información de Just Jared, entre los invitados se encontraban Kaia Gerber, The Kid LAROI, Kiernan Shipka y Finneas con su novia Claudia Sulewski.

La semana pasada, las hermanas Obama fueron vistas asistiendo a un concierto de Charlie XCX en Los Ángeles .

A pesar de los privilegios con los que creció, Malia Obama ha trazado su camino profesional y personal como mujer independiente.

Estudió en la prestigiosa Universidad de Harvard, ubicada en Massachusetts, y ahora desarrolla una carrera como productora de cine en Hollywood bajo el nombre de Malia Ann.

El seudónimo fue revelado en un video “Meet the Artist” del Instituto Sundance tras presentar su proyecto “The Heart”.

Malia Obama es una apasionada del cine. En 2017, consiguió una beca para trabajar en los estudios del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Se dice que trabajó con los guionistas. Realizó su estancia antes de que estallaran los escándalos de acoso sexual contra Weinstein.

Michelle Obama aconseja a sus hijas todo el tiempo. Pero hay un consejo que quiere que tengan en mente: “Cada quien debe caminar su propio camino”.

“No pueden definirse mirándose entre ustedes o mirándome a mí o a su padre. Tienen que tomarse el tiempo para conocerse a sí mismas, darse un momento para descubrir quién quieren ser en el mundo, no quién creen que quiero que sean, no lo que dice el resto del mundo. Pensar realmente en cómo quieren moldear sus vidas y cómo quieren moverse. No quiero que se midan a sí mismas por influencias externas”, dijo a Oprah Winfrey.