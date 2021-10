Megan Fox y la minifalda azul que lució en calles de California

La actriz Megan Fox fue captada por paparazzis mientras paseaba por calles de Los Ángeles, California, ataviada con un atuendo azul de Boohoo protagonizado por una gabardina extralarga.

La estrella dejó a la vista su abdomen plano al usar un diminuto crop top a juego con su abrigo. También mostró sus piernas torneadas con una minifalda azul cielo que incluía una pequeña abertura a la izquierda.

Aumentó el glamour con sandalias de tacón alto y un novedoso bolso con agarraderas doradas. Lució su belleza con un maquillaje compuesto por base, labial nude, rubor durazno, delineador negro sobre los párpados y amplias pestañas negras. Agregó arracadas doradas y peinó su cabellera negra en ligeras ondas.

Foto: Grosby Group

Megan Fox es la nueva imagen de Boohoo. La semana pasada, presumió la espectacular figura que mantiene a los 35 años ataviada con un minivestido rojo de impacto de cuello halter.

En otra toma, mantuvo a su novio Machine Gun Kelly cerca de su corazón mientras lucía una chaqueta de Ohio y un sostén de cuero negro.

El rapero creció en el suburbio de Cleveland en Shaker Heights. “Porque hay muchas otras razones para amar Ohio, incluso si tu novio no es el alcalde del pueblo de Cleveland”, escribió.

Megan Fox lleva más de un año de relación con él y son la pareja del momento. Hicieron pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set de Midnight In The Switchgrass, cinta que marca el debut como director de Randall Emmett.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela” y ahora están muy enamorados.

La actriz dijo a la revista British GQ Style que sus almas se eligieron para enfrentar sus sombras y cosas sobre ellos mismos que no querían saber y trataban de rechazar.

“Desde ese momento era obvio lo que iba a ser, pero no nos enganchamos de inmediato”, dijo Fox y Machine Gun Kelly agregó que empezaron a cortejarse: “Ella me decía: ‘¿Cómo te sientes?’. 'Y yo dije: ‘Estoy perdido’. Ella dijo: ‘Bueno, vamos a encontrarte’. Esa fue la primera conversación real que tuvimos”.

Ella solicitó el divorcio a Brian Austin Green después de pasar 10 años juntos. La pareja está en conversaciones para acordar la custodia para sus tres hijos.

Megan Fox regresó a la industria cinematográfica. Estrenó la película Midnight in the Switchgrass, donde un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinato sin resolver.

Compartió créditos en la cinta con Bruce Willis, Lukas Haas, Caitlin Carmichael y Sistine Rose Stallone.

The Hollywood Reporter informó que fue elegida como parte del elenco de la película Expendables, donde también actuarán Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren, Randy Couture y Tony Jaa. La cinta comenzará a rodarse en octubre con Scott Waugh (Need for Speed) como director.