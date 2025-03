Melania Trump inició con su agenda de trabajo como la primera dama de Estados Unidos al asistir al Capitolio para apoyar la Ley Take It Down; a su llegada, se encargó de que todas las miradas se pusieran sobre ella gracias al atuendo elegido para el día bajo una estética preppy-chic.

La esposa de Donald Trump arribó al Congreso luciendo un conjunto sastre masculino de Ralph Lauren en color caqui, compuesto por pantalones rectos, un chaleco de la misma tela, así como un blazer largo, camisa blanca de vestir y una corbata negra.

El look ejecutivo de Melania fue combinado por un par de stilettos de Christian Louboutin, joyería de oro y una manicura sencilla, pero glamurosa.

La primera dama llegó al Congreso para hablar sobre un proyecto de ley que podría convertir en delito federal la publicación de imágenes pornográficas falsas, hechas con inteligencia artificial, en línea. Durante su participación en el encuentro, también habló de su iniciativa Be Best, que se enfoca en el bienestar de los niños.

Melania Trump, ¿le copia a la reina Letizia? La primera dama se luce en impresionante traje sastre. Foto: AFP

Casi al mismo tiempo, la reina Letizia fue vista luciendo un conjunto similar de Sandro, pero en azul marino con rayas blancas, durante un acto oficial en Oviedo, España.

La estética ejecutiva de ambas mujeres se ha hecho tendencia en redes sociales y ha sido vinculada al poder que tienen como esposas de dos de los hombres más importantes del mundo.

Asimismo, se ha comentado que sus atuendos están llenos de simbolismos y son un gesto de empoderamiento y empatía hacia las mujeres ahora que inició la Semana de la Mujer que finalizará con el Día Internacional de la Mujer.

Melania Trump, ¿le copia a la reina Letizia? La primera dama se luce en impresionante traje sastre. Foto: EFE

Esta no ha sido la única ocasión en la que Melania aparece en público y actos oficiales ataviada con conjuntos ejecutivos. De hecho, en su retrato oficial como primera dama aparece como una mujer de negocios dirigiendo el mundo desde su oficina en Washington DC.

Durante la cena de la Asociación Nacional de gobernadores en la Casa Blanca, Melania también apareció de la mano de su esposo ataviada con un traje sastre negro de dos piezas hecho por Dolce & Gabbana: blazer desabotonado y un pantalón recto; sumó elegancia y un toque femenino con una camisa de vestir blanca con el cuello alto y zapatillas Christian Louboutin.

Para la revelación de la portada de Time en la que apareció su esposo como el hombre más influyente del mundo, Melania apostó por un traje similar, pero en color gris con zapatillas Manolo Blaink.

Eso no es todo, en la toma de protesta de Trump como presidente de Estados Unidos, Melania también lució un traje sastre color azul marino, compuesto por falda larga y un blazer con botones cruzados.

La ex modelo eslovena dio un adelanto de lo que sería su estilo como primera dama de Estados Unidos desde que apareció en los mítines de su esposo ataviada con conjuntos sastres ideales para un día como ejecutiva cuando acompañó a Trump en la noche de las elecciones en noviembre pasado, evento al acudió con un traje sastre gris oxford.