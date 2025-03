Después de estar alejada del ojo público por algunos meses, Emily Ratajkowski reapareció en la alfombra roja de la fiesta posterior a los Óscar 2025 , organizada por la revista Vanity Fair.

La supermodelo desfiló frente a las cámaras luciendo un impresionante look negro con el que se encargó de atraer todas las miradas, y es que su atuendo se trató de un maxivestido traslúcido de encaje que dejó a la vista un diminuto bikini de hilo.

Posó ataviada con un vestido de corte lápiz con escote de corazón ajustado y finos tirantes; la prenda presentó un diseño de encaje negro con un bralette de lentejuelas. Al conjunto le sumó un par de sandalias de tacón cuadrado y discreta joyería de diamantes.

Llevó su cabello peinado con raya de lado, flequillo degrafilado y mechones ondulados y voluminosos sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

La estrella de las pasarelas se unió a un sinfín de celebridades de alto perfil en la fiesta de Vanity Fair, incluida Selena Gomez, Kim Kardashian, Lauren Sánchez y su prometido Jeff Bezos, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Katy Perry y Orlando Bloom, además de Sofía Vergara y Sydney Sweeney.

El vestido traslúcido con el que Emily Ratajkowski dejó a la vista su lencería en el after party de los Óscar. Foto: AP

En los últimos meses, la modelo había permanecido con un perfil bajo dentro del espectáculo estadounidense; habían sido pocas las ocasiones que se dejó ver en público y con actividad en sus redes sociales, mismas que sólo había utilizado para compartir campañas publicitarias.

Recientemente lanzó una colección de blazers y otras prendas femeninas con la marca Marella; también estuvo ocupada colaborando con Marc Jacobs y la marca de lencería italiana Intimissimi.

Más allá de su carrera profesional, la autora y diseñadora de modas se ha mantenido ocupada con la crianza de su hijo Sylvester. En una entrevista que le dio al podcast Modern Love del New York Times, la celebridad dijo con respecto a su papel como mamá: “Cuido de muchas cosas en mi vida”.

Y añadió: “Yo me ocupo de mi hijo, me ocupo de mi casa, me ocupo de mi horario, de su horario, de mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”.

Señaló que desea tener una relación, pero no está enfocada en buscar un prospecto: “A menudo pienso en lo mucho que quiero que me cuiden y lo experimento con mis amistades femeninas de diferentes maneras. Tengo amigas maravillosas que saben cuándo cuidarme y cómo hacerlo”.