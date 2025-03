Ángela, ¿demandada por Adele por plagiar ‘Rolling in the Deep'? Los Aguilar responden Hace poco se comentó que Ángela Aguilar había sido demandada por Adele por haber plagiado la canción ‘Rolling in the Deep’; ante esto, su familia hizo un comunicado

Ángela, ¿demandada por Adele por plagiar ‘Rolling in the Deep'? Los Aguilar responden. Foto: EFE/AFP