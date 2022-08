Olivia Newton-John, sobreviviente del cáncer de mama e ícono de Hollywood

Olivia Newton-John ha muerto, según informó su página oficial de Facebook a través de un comunicado. El ícono de Hollywood y referente del cine y musicales de la década de los 70 y 80 falleció al sur de California, dentro de su rancho junto a su familia inmediata.

La celebridad, de 73 años, alcanzó el estrellato mundial gracias a su participación estelar en Vaselina, junto a John Travolta en 1978, como la querida Sandy, aunque su carrera en general fue una de las más grandes de su generación.

Nacida en Cambridge, Reino Unido, de pequeña se mudó a Australia junto a su familia, vivió allí hasta que terminó sus estudios en la Universidad de Melbourne, luego viajó a Estados Unidos donde hizo su carrera en el mundo del entretenimiento.

Cuando era estudiante de secundaria se inició como cantante, formando un grupo llamado Sol Four, sus éxitos conquistaron el mercado estadounidense bajo una influencia de country y su incipiente carrera la ayudó a presentarse en el Festival de Eurovisión representando a Reino Unido.

En el momento en que Vaselina se estrenó, la actriz ya era reconocida por su incipiente y prometedora carrera musical a nivel mundial. Al menos tres de sus éxitos en la película llegaron a los cinco primeros lugares de la lista de popularidad de los Billboard, lo que la convirtió en la segunda mujer en tener más de dos canciones en la lista al mismo tiempo.

Fue nominada a un Golden Globe por su papel en esta película y tuvo una presentación estelar en los Óscar de 1979 con la canción Hopefully Devoted To You.

Asimismo, se convirtió en una de las músicas más vendidas de todos los tiempos, posicionando varias canciones en el primer puesto de las listas de popularidad y afianzando su talento con cuatro premios Grammy.

Si bien la celebridad tenía un futuro prometedor y una prolífica carrera, para ella no fue todo miel sobre hojuelas en las siguientes décadas.

En 1981 lanzó su álbum de estudio, sin embargo, un diagnóstico de cáncer de mama le obstaculizó continuar con su carrera como músico al cien por ciento.

Fue en 1992 que su diagnóstico le bloqueó la posibilidad de salir de gira para promocionar su tercera colección de éxitos Back to Basics, The Essential Collection y hacer otros proyectos vinculados a la música y actuación; además, por las mismas fechas murió su padre.

De acuerdo con una entrevista que le dio a The Guardian, Newton experimentó la recurrencia del cáncer; tras su primer diagnóstico, el cáncer volvió en 2013 justo cuando su hermana Rona acababa de morir de cáncer. Se enteró de su regreso después de un accidente automovilístico en el que estuvo involucrada.

“Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé: ‘Lo superaré’”.

“Escucha, creo que cada día es una bendición. Nunca sabes cuándo se acaba tu tiempo; todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este planeta, y solo debemos estar agradecidos por eso”, dijo cuando se le preguntó si había tenido suerte por su éxito y por haber superado tres veces el cáncer.

En octubre de 2021 reveló que seguía en la batalla contra el cáncer, aunque no especificó si había regresado una cuarta vez.

Durante años fue abierta a hablar sobre sus tratamientos alternativos a la quimioterapia para superar el cáncer, señalando que el uso de cannabis medicinal le ayudó en gran medida.

De hecho, se convirtió en una defensora de la medicina alternativa y que, junto a su esposo, comenzó a cultivar la planta en un invernadero que instaló en su rancho; su hija Chloe abrió una tienda de hierba y acondicionó su propio rancho de marihuana en Oregon.

“Estaba nervioso al principio. Pero pude ver los beneficios una vez que comencé a usarlo. Ayuda con la ansiedad, ayuda con el sueño, ayuda con el dolor”.

Todo el antecedente medicinal y las prácticas familiares motivaron a Olivia a abrir su propia fundación para financiar la investigación de terapias holísticas para el cáncer.

Además del uso de marihuana con fines medicinales, la cantante estuvo involucrada en movimientos activistas, algunos centrados en la protección de delfines y vida marina, protección de los niños, fue portavoz del Fondo Ambiental Colette Chuda/CHEC e hizo conciencia sobre la batalla contra el cáncer de mama en el álbum Gaia: One Woman’s Journey.

Otro álbum en el que hizo referencia sobre su enfermedad fue Stronger Than Before de 2005; las ganancias de esta obra fueron destinadas a la investigación del cáncer de mama.

Desde 1965 estuvo activa como actriz con al menos 15 películas para cine y televisión, mientras que desde 1972 apareció en 25 producciones de televisión.