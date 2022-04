Peleas, agresiones y arrestos; el problemático historial de Ezra Miller

Si bien es uno de los actores con un talento alabado por millones de fanáticos y por la crítica especializada, Ezra Miller últimamente ha dado de qué hablar por sus problemáticos comportamientos y agresiones.

Recientemente, la estrella de The Flash fue arrestada por golpear a una turista con una silla en la cara dentro de un bar de Hawái.

Según los reportes policiales, Miller protagonizó una agresión en contra de una mujer durante una fiesta llevada a cabo en Puna, Hawái.

Miller se negó a abandonar la fiesta después de que se le preguntara sobre sus recientes incidentes violentos. Al parecer su enojo lo llevó a lanzar una silla contra una de las invitadas, lo que le ocasionó un golpe en la cabeza y un corte en la cara.

Esta no ha sido la única vez que el actor es acusado de importantes agresiones. Antes de dicho incidente, el pasado 28 de marzo de 2022, en South Hilo, fue arrestado por golpear a un hombre con un micrófono dentro de un bar de karaoke. Poco después se supo que sería acusado por alteración del orden público y acoso.

El Departamento de Policía de Hawái dijo en un comunicado: “Poco después de la medianoche del lunes 28 de marzo de 2022, un hombre de 29 años que visitaba Vermont fue arrestado y acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar de Hilo”.

Y agregó: “Durante el curso de la investigación, la policía determinó que el hombre, luego de ser identificado como Ezra Miller, se agitó mientras los clientes del bar comenzaban a cantar karaoke”.

El actor comenzó a gritar obscenidades y de un momento a otro tomó el micrófono de una mujer de 23 años y comenzó a golpear a un hombre que jugaba con dardos.

Tras ser arrestado, horas más tarde fue liberado con el pago de una fianza de $500 dólares.

Pero las consecuencias de sus actos no quedaron allí, al parecer una pareja que fue agredida por él presentó una orden de restricción en su contra debido a que el actor los amenazó de muerte, los insultó dentro de su habitación de hospedaje y les robó la cartera.

Asimismo, surgieron rumores de que el actor estaba teniendo problemas con Warner Bros., empresa en la que trabaja para el estreno de la siguiente entrega de DC Extended Universe en su papel protagónico de Flash.

Rolling Stone informó que la empresa suspendió todos sus futuros proyectos luego de celebrar una reunión para discutir el comportamiento del actor.

Los proyectos involucrados podrían ser las entregas restantes de la franquicia de Fantastic Beast y los proyectos individuales y en conjunto con Flash y los superhéroes de DC.

En 2020, el actor de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore acaparó la atención mediática por tratar de estrangular a una fanática dentro de una tienda. El incidente fue grabado y compartido en redes sociales.

Las imágenes mostraron a una joven acercándose a la celebridad moviendo los brazos como si jugara a pelear, en tanto, Ezra la tomó por el cuello y la empujó hacia un estante de pasillo diciéndole: “Oh, ¿quieres pelear? ¿Eso es lo que quieres hacer?”.

En cuestión de segundos el actor derribó a la joven al suelo sin soltarla del cuello.

Los fanáticos creyeron que se trataba de una broma debido a que inicialmente la mujer sonreía, pero su rostro cambió cuando éste la tiró al suelo y el video terminó.

No se sabe el contexto del incidente ni lo que sucedió después de que el video finalizó, pero Ezra fue duramente criticado en redes sociales y perdió fanáticos que quedaron sorprendidos por su actitud sin importar si fue o no juego.

Que ... ¡¿Quééé?! ¿Qué Ezra Miller ha agredido a una fan? ¿Esto es verdad? Pero ... ¿qué más podemos esperar de este 2020? ¡que se acabe ya por dioh! pic.twitter.com/T01FUQwwQC — (@MogoBook) April 13, 2020

"Todavía estoy un poco sorprendido después de ver a Ezra Miller asfixiar y golpear con el cuerpo a una fan de esa manera. De hecho, me gustó Ezra y su actuación, pero no creo que lo apoye después de esto”, escribió un usuario de Twitter.

Entre 2020 y 2022 Ezra se mantuvo ocupado con las grabaciones de Flash, pero, según los informes, en este lapso de tiempo presentó problemas de ansiedad, crisis, depresión y situaciones agresivas que no fueron informadas.

Las agresiones no sólo han sido razón para ser detenido. En 2011, mientras trabajaba en las grabaciones de The Perks of Being a Wallflower, Miller fue detenido por pasarse una luz roja, lo que le siguió una investigación por posesión de drogas después de que la policía encontrara en su auto veinte gramos de marihuana.

La acusación vinculada a las drogas fue retirada y sólo se le dio una multa de $600 dólares por alterar el orden.

