El cantante mexicano Peso Pluma borró de Instagram las fotos de su expareja Nicki Nicole, la cantante argentina con la que sostuvo una relación desde noviembre pasado.

Hace unos días la intérprete de "Dispara" informó a sus fans que se había enterado de la infidelidad del mexicano a través de redes y eliminó sus fotos.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en Instagram luego de que se viralizaran fotos de Peso Pluma con una joven en Las Vegas.

La relación de Peso Pluma y Nicki Nicole estuvo enmarcada en polémicas y en mucho cotilleo en las redes, donde los seguidores aseguraban que la argentina no estaba realmente enamorada del mexicano.









PESO PLUMA LLEVA SU GIRA "ÉXODO" POR ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Con este cambio de página, el mexicano se embarcará en una gira por Estados Unidos y Canadá entre los próximos meses de mayo y octubre de este año, informó este martes Live Nation, la productora de la gira.

El intérprete brindará "un espectáculo completamente nuevo, que incluye un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventados, con su notable banda en vivo", señaló Live Nation.

La ruta arrancará en el festival Sueños, en Chicago , para continuar dos días después en Mineapolis (Minesota). La girá 'Éxodo' recorrerá ciudades como las canadienses Toronto y Montreal, Nueva York, Washington, Miami, y las californianas Los Ángeles y San Diego, además de las tejanas Houston, Dallas y San Antonio, entre otras.

El mexicano viene de ofrecer 54 presentaciones a los largo de 2023, año en que además se ha llevado un premio Grammy gracias a su disco 'Génesis', que se llevó el premio a mejor álbum de música mexicana.

Es además uno de los favoritos en los próximos premios Lo Nuestro de la cadena TelevisaUnivisión, que se celebrarán este jueves en Miami y en el que cuenta con 13 nominaciones.