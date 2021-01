Priscila Beatrice, la doble de Rihanna que causa furor en internet

La fama e influencia que tiene Rihanna, tanto en la industria musical como en la de moda y belleza, ha hecho que muchos fanáticos quieran parecerse a ella… incluso físicamente.

Tal es el caso de una joven brasileña que últimamente ha conmocionado las redes sociales por ser la copia exacta de RiRi.

Se trata de Priscila Beatrice, una influencer de 28 años que suele compartir fotografías y videos evidenciado su parecido con la cantante de Barbados.

Recientemente saltó a la fama por un video publicado en TikTok en el que aparece recreando el look que lució Rihanna en los British Fashion Awards del 2019, con un vestido blanco, trenzas africanas y con un maquillaje tan detallado, que realmente le hizo lucir como la Rihanna original.

Los seguidores de la brasileña quedaron tan impactados que rápidamente hicieron viral el clip, e incluso llegó a manos de la empresaria a través de la cuenta de Instagram de The Shade Room.

Bajo esta publicación, Rihanna dejó un comentario divertido haciendo referencia al álbum que tanto le han pedido sus fanáticos “¿Dónde está el álbum? R9?”

Priscila reaccionó de inmediato al comentario de su celebridad favorita diciendo “¡Todavía no puedo creerlo! ¡La página @TheShadeRoom compartió mi video en su perfil y la propia Rihanna @badgalriri vio mi video y comentó! ¿Sabes lo que estoy sintiendo ahora mismo? ¡No puedo dejar de llorar de la emoción! ¡De felicidad! ¡Es un sueño!”.

¡Impresionante el parecido! Pero lo más impresionante es que Priscila Beatrice suele publicar en TikTok videos cantando y siguiendo las pistas más exitosas de Rihanna como Shine Bright Like A Diamond y Belive It y realmente no hay diferencia entre la cantante real y su imitadora.

También recrea algunos de sus outfits más icónicos para imitar sus entrevistas e imita con exactitud sus gestos, sonrisas, miradas, poses ante la cámara y hasta el estilo de maquillaje.

Desde que fue descubierta por la celebridad de 32 años, la influencer de redes sociales ha sumado 1.5 millones de seguidores tan sólo en TikTok y más de 249 mil en Instagram.

Incluso en su bio, Priscila se autoproclama como influencer digital, imitadora y comparte su contacto para publicidad y trabajos.

Aquí te dejamos con más de Priscila….

Idénticas, ¿no?

