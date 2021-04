¿Qué fue de ‘Eric’ el amigo de ‘Francis’ en ‘Malcolm el de en medio’?

Tras haber aterrizado en las pantallas de millones de fanáticos alrededor del mundo hace 21 años, Malcolm el de en medio y sus personajes principales siguen conquistando nuestros corazones al igual que sus personajes secundarios que se quedaron para la memoria.

Como lo hizo Eric, el amigo de Francis durante su estancia en la academia militar a la que Lois lo mandó por su mal comportamiento.

Eric Nenninger interpretó al cadete Eric Hanson en la Academia Militar Marlyn y desde entonces forjaron una gran amistad en las tres primeras temporadas que, incluso, los llevó a mudarse a Alaska y probar suerte fuera de la academia.

Hanson fue el primero en emigrar a Alaska cuando salió de la escuela lo que influenció a Francis a huir.

Cuando ambos llegan al estado a trabajar en un albergue, se dan cuenta que la vida como adultos trabajadores es aún más complicada que la vida en la escuela y que para nada es como lo imaginaban.

Luego de sufrir a manos de su malvada jefa Lavernia, Francis y su amigo son despedidos de su empleo, lo que lleva al hijo de Lois y Hal a abandonar Alaska junto a su esposa Piama, con quien se casó a inicios de la temporada tres, dejando atrás a Eric.

¿Qué fue de Eric Nenninger después de Malcolm?

Cuando comenzó a actuar en Malcolm el de en medio, Eric ya contaba con algunos trabajos menores en otras series televisivas como ER y Archivos X, ambos del 2000.

Tras su participación en la exitosa serie, en los siguientes años el actor continuó puliendo su carrera obteniendo pequeños papeles en producciones de gran popularidad.

Algunos de sus trabajos post Malcolm ha sido CSI: Crime Scene Investigation (2000 y 2009), Jeepers Creepers 2 (2003), Generation Kill (2008), NCIS (2008), Bones (2009), Glory Daze (2010), Mad Men (2015), Wet Hot American Summer: First Day of Camp (2015), One Day A Time (2017-2019).

Otros de sus trabajos más recientes incluyen Lucifer, 911, Santa Clarita Diet, The Politician, Medical Police y The Flash.

Si bien conocimos a Eric como todo un atractivo joven de 21 años, interpretando a un personaje de 18, hoy en día el actor tiene 42 años y presume de un talento más pulido, una experiencia en la industria envidiable y una imagen que traen a la memoria sus inicios.

Así luce hoy Eric Nenninger . . .

