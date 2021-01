¿Qué fue de ‘Francis’ después de ‘Malcolm el de en medio?

Este enero Malcolm el de en medio cumple 21 años de haber llegado a las pantallas estadounidenses para conquistar después el corazón de millones de televidentes en todo el mundo que se identificaron y simpatizaron con los miembros de la disfuncional, pero divertida familia Wikerson.

Entre los muchos personajes icónicos que dejó el programa y que aún son un referente popular, se encuentra el de Francis, el hijo mayor de Hal y Lois y hermano de Malcolm, Reese y Dewey.

Interpretado por Christopher Masterson, Francis se caracterizó por ser el mayor alborotador de los hermanos y exiliado durante la primera temporada debido a su mal comportamiento y estancia en la academia militar a la que su madre lo obligó a ir.

Francis disfrutaba fastidiar a Lois en cada episodio y hacerla renegar por todo, desde su mal comportamiento, hasta su matrimonio y sus empleos.

Estuvo activo durante las primeras cinco temporadas, en las dos primeras desde la academia hablando y aconsejando a sus traviesos hermanos, después apareciendo en flashbacks y dando pie a argumentos de subtramas de él mismo y personajes cercanos en sus épocas de rebelde.

Para las temporadas seis y siete, Francis tuvo participaciones espontáneas, aunque claves para la historia de los Wilkerson. En las siete temporadas el actor conservó su acreditación como personaje principal.

A diferencia de sus inicios como un rebelde empedernido, Francis logró conseguir un empleo seguro y una estabilidad en pareja de la cual Lois dudó en toda la serie. Sin embargo nunca dejó su personalidad libre y ocurrente.

¿Qué fue del actor de ‘Francis’?

Christopher Masterson había tenido una carrera bastante activa antes de Malcolm principalmente en películas. De esta forma siguió durante su rol como Francis hasta los siguientes años.

Apareció en Scary Movie 2 (2001), Wuthering Heights (2003), y otros proyectos de bajo perfil como The Masquerade (2007), Made For Each Other (2008). En 2011 tuvo una participación especial en la serie White Collar.

Su talento lo llevó a ser considerado para interpretar a Will Turner en la franquicia de Los Piratas del Caribe; sin embargo, el papel fue tomado por Orlando Bloom.

Hoy en día se dedica a tiempo completo a su carrera como músico y a recorrer el mundo.

En 2019 se dio a conocer que se había casado con su novia Yolie Masterson y en noviembre de 2020 fue ella la que dio la noticia de que esperaban a su primer bebé a través de redes sociales.

Así luce hoy Christopher Masterson a los 40 años, 21 años después de Malcolm.

