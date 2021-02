¿Qué fue de ‘Gunther’ después de terminar ‘Friends’?

Han pasado casi 27 años desde que se estrenó el aclamado sitcom Friends sólo para conquistarnos y quedarse en nuestros corazones para siempre, y casi 17 años desde que dejó de transmitirse en Warner tras 10 temporadas.

Desde entonces, los seis actores principales, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Shwimmer, Marc LeBlanc y Lisa Kudrow, se han mantenido vigentes en la industria y recientemente por su reunión de aniversario que se dará través de HBO Max.

Si bien Chandler, Rachael, Monica, Ross, Joey y Phoebe fueron los protagonistas del exitoso programa, detrás de ellos hubo todo un equipo de actores que apoyaron sus historias y que por supuesto también se quedaron para la memoria.

Tal es el caso de Gunther, el eterno enamorado secreto (nunca correspondido) y jefe de Rachel en la icónica cafetería de Central Perk.

Gunther no iba a ser recurrente en la serie

Interpretado por James Michael Tyler, Gunther era sólo un extra que no se suponía que iba a aparecer de forma habitual; sin embargo, su historia vinculada a Rachel y su talento frente a la cámara hizo que se quedara por más tiempo, por 148 episodios de los 236, según indica Celebrity Net Worth.

En una entrevista con Digital Spy, Tyler dijo que consiguió el empleo en la producción porque era el único sabía usar la máquina del café.

“Honestamente, siempre pensé que mi maestría en bellas artes me llevaría más lejos en el mundo de la actuación que saber manejar una máquina de café expreso. Fue un feliz accidente y estoy muy, muy agradecido de haber tenido esa habilidad".

Por toda su participación en Friends, Tyler recibió un total de $4.65 millones de dólares, al cambio actual son casi $6.3 millones, más las regalías de retransmisión valoradas en los casi $2 millones.

¿Qué fue de James Michael Tyler después de Friends?

A comparación de sus compañeros, Tyler mantuvo una carrera en la actuación fugaz.

Durante su periodo en Friends, actuó en algunos episodios de Just Shoot Me! (2000) y Sabrina, the Teenage Witch (2001). Apareció en Scrubs (2005), Episodes (2012) y obtuvo un papel estelar en Modern Music (2013).

En 2006 formó parte de un piloto de televisión llamado Nobody’s Watching, en el que dos fanáticos intentan asociarse con Warner Bros para crear su propio sitcom, pero el cameo de James no fue transmitido.

En 2020 estrenó su último proyecto hasta el momento titulado The gesture and the word, proyecto con el cual recibió el reconocimiento de varias organizaciones de cine independiente.

Asimismo, el hombre de ahora 58 años, se embarcó a varios viajes por el mundo colaborando con empresarios para abrir réplicas de Central Perks.

Para el vigésimo aniversario de Friends, James Michael ayudó a abrir una cafetería emergente en Londres y Nueva York para celebrar la serie.

Sin embargo, en ninguna reunión ha sido convocado y en la que está en producción sólo se sabe que participarán los actores principales.

En su cuenta de Instagram, el actor se mantiene a bajo perfil, publicando fotografías de sus viajes, mascotas, fotografías random y trabajos de diseño gráfico.

Por su parte, en Twitter tiene una cuenta pública y verificada donde casi no tiene actividad.

Así luce Gunther hoy en día. . .

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí