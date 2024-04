Hunter Schafer, actriz reconocida por participación en la serie Euphoria, terminó con las especulaciones que la relacionaban sentimentalmente con 'La Rosalía', al confirmar para la revista GQ España que mantuvieron una relación amorosa en otoño de 2019.

“Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘Pero por qué, si no es asunto de nadie’. Pero al final es algo que me alegra compartir y creo que ella también lo siente así”, reveló.

De acuerdo con la modelo y activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, decidió contarlo públicamente al dialogar con la intérprete de ‘Despechá’, con quien actualmente mantiene una amistad cercana.

‘’Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía es de la familia pase lo que pase”, aseguró.

Hunter Schafer ha confirmado a la revista GQ España que ella y Rosalía tuvieron una relación sentimental durante 5 meses en 2019. pic.twitter.com/2EMeyFlAY3 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) April 2, 2024

¿La Rosalía le fue infiel a Raw Alejandro?

Ante las declaraciones de Schafer, usuarios en redes sociales cuestionario si Rosalía le fue infiel a Raw Alejandro, sin embargo, la actriz detalló que su relación de 5 meses se dio durante el otoño e invierno de 2019, antes de que se viera a la expareja intérprete de ‘Beso’ junta.

Las especulaciones sobre la relación entre ambas celebridades, sucedieron por diversos encuentros públicos en eventos de prestigio, como el desfile de moda en Nueva York o el Billboard Women In Music en 2019, donde Rosalia le dedicó unas palabras a Schafer: ’Gracias por venir conmigo, te amo mucho’’.

Para 2023, después de que las polémicas se amortiguaron y se les relacionó como una ‘bonita amistad’, la canción ‘Tuya’ de Rosalia reabrió las sospechas, cuando seguidores aseguraron que podría tratarse de la historia de una noche romántica que ambas vivieron juntas. A las dudas, se sumó si la letra de ‘Linda’, era una indirecta para la actriz.

‘’Las amigas que se besan son la mejor compañía’’, establece la canción.

¿Quién es Hunter Schafer?

Hunter Schafer es una modelo, actriz y activista estadounidense, conocida por su papel de Jules en la serie Euphoria y Tigris Snow en ‘Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes’, quien adquirió popularidad por su insaciable labor por los derechos de la comunidad LGBGTQ+.

La actriz, quien es una mujer trans de 25 años, comenzó su proceso de transición cuando se encontraba en la escuela, pero reconoce que no le gustaría sólo ser reconocida por su identidad de género:

“Tardé un tiempo en verlo y en darme cuenta de que no quiero que me reduzcan a eso; me parece degradante para mí y para lo que quiero hacer (...) He trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy, he superado los durísimos momentos de mi transición, y ahora sólo quiero ser una chica y seguir con mi vida de una vez”, insistió en entrevista para la revista estadounidense.