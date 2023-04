La actriz Rachel McAdams arrancó suspiros al acudir al estreno de su nueva película Are You There God? It’s Me, Margaret, en la ciudad de Los Ángeles, California.

La protagonista cautivó con un vestido rojo de mangas largas acampanadas, falda asimétrica y aberturas en el hombro y en la cintura, para unirse a la tendencia cut out y presumir su esbelta silueta.

El vestido que utilizó la celebridad es un diseño emanado de la colección pre-fall 2023 de Victoria Beckham.

Rachel McAdams en el Westwood Regency Village Theatre en Los Ángeles. Foto: AP

McAdams, de 44 años, complementó su atuendo con unas zapatillas rojas abiertas de la marca Jimmy Choo.

Además, la belleza canadiense recogió su cabello castaño claro en un elegante chongo, para destacar su rostro maquillado en tonalidades claras.

Rachel McAdams acudió al Westwood Regency Village Theatre, en Los Ángeles, a la premiere de la cinta, inspirada en la novela de Judy Blume.

El largometraje cuenta la historia de una niña que está por entrar a la pubertad y debe lidiar con varias problemáticas, desde la menstruación, la compra de sostenes y la incomodidad sobre su falta de afiliación religiosa. La escritora incluso pasó cinco semanas en el set para ver cómo trasladaban el libro a la pantalla grande.

Al estreno de Are You There God? It’s Me, Margaret acudió Judy Blume, autora de la historia, así como las actrices Abby Ryder Fortson y Sophie Bush

McAdams interpreta a la madre de la niña de 11 años, que personifica Fortson, lo que asegura que fue todo un reto para ella. La actriz cuenta que fue interesante leer el libro desde la perspectiva de la madre y abordar la historia desde ahí.