Emily Ratajkowski fue captada por los paparazzis haciendo alarde de su street style, ataviada con un atrevido vestido estilo Sarah Jessica Parker.

Fue fotografiada en medio de una salida con amigas por Manhattan ataviada con un ajustado vestido tipo lápiz con estampado de periódico en tonos negros y grisáceos.

El diseño, de la marca Miaou, presentó espalda descubierta, cuello de tortuga, falda ajustada y asimétrica, así como un revelador corte sideboob.

Mantuvo su maquillaje ligero con labios nude, ojos ahumados, blush rosado y una base bronceada, a tono con el resto de su piel coloreada por el Sol.

Por su parte, su cabello se lució peinado con raya en medio en voluminosos mechones lacios messy sobre su espalda y hombros y flequillo corto.

Emily Ratajkowski se luce con vestido side bob en Neyva York. Foto: The Grosby Group

Una vez que se encontró con sus amigas en una cafetería exterior se ató su cabellera en un moño relajado que le añadió más glamour a su outfit.

La modelo de orígenes británicos y californianos combinó la ajustada prenda con un par de botas color cajeta de Dior, con tacón de aguja y broches gruesos, así como con un minibolso negro que evocó la moda Y2K, gafas resctangulares y pendientes circulares.

Emily ya había adoptado el estilo de Sarah Jessica Parker en Sex and the City con un look de periódico similar, sólo que con corte asimétrico en el dobladillo y tirantes de espagueti.

El vestido de estampado de periódico se convirtió en un look icónico gracias al personaje de Carrie Bradshaw de SJP en la película de 2009. De tipo lencero con espalda descubierta y tonos grisáceos, es el tipo de prenda que Emily usaría una y otra vez y siempre luciría fabulosa y continuaría haciendo guiños a la moda de la década de los 2000.

Su reciente aparición por calles de Nueva York sucede después de vincularse sentimentalmente con Harry Styles y después de que se informara que Emily está en medio de una batalla legal para obtener la custodia total de su hijo Sylvester.

Según los informes, la celebridad y Sebastian Bear-McClard continúan en la búsqueda de la custodia exclusiva casi un año después de haberse divorciado por supuestas infidelidades por parte de él.

Mientras tienen resolución, Sebastian ha estado bajo el escrutinio público por las recientes acusaciones en su contra sobre “preparar adolescentes” antes de acostarse con ellas en 2016.