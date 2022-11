Rita Ora presume pequeña lencería con vestido transparente de impacto

La cantante Rita Ora se robó todas las miradas durante la alfombra roja de los premios Glamour Women of the Year 2022 en Outernet London.

Desfiló ataviada con un atrevido vestido transparente en color negro que dejó a la vista su figura torneada y abdomen plano, pero también su pequeña lencería negra.

Rita Ora, de 31 años, aumentó el glamour con un maquillaje que resaltó su mirada con sombras brillantes y luminosas. También llevó base, polvo compacto, abundante rubor durazno y gloss en los labios.

Foto: AP

La estrella británica, de ascendencia kosovar, posó con su madre Vera Sahatçiu y su hermana Elena Ora en el evento. Vera lució una chaqueta blanca y una falda negra, mientras que Elena optó por un minivestido negro.

La intérprete de Let you love me ama las transparencias y frecuentemente las usa para arribar a las alfombras rojas a las que es invitada. Y esta vez deslumbró.

Foto: AP

Los premios Glamour Women of the Year reconocen a mujeres “extraordinarias e inspiradoras” en el entretenimiento, negocios, deportes, música, ciencia y más.

Deborah Joseph, directora editorial europea de Glamour, dijo: “Destacamos a las mujeres que están cambiando las reglas del juego en su campo y desafiando el statu quo, nuestro evento Glamour Mujer del Año está de regreso, celebrando el feminismo en todas las formas y rincones del mundo”, dijo.

Rita Ora reveló algunos secretos de su rutina saludable a sus fanáticos y confesó que al ejercitarse prioriza los abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas y circuitos de cardio.

“Lo que he aprendido es que debes tomarte tu tiempo con el entrenamiento. No tienes que castigarte mientras realizas ejercicio. Solía ​​esforzarme hasta sentirme mal. Pero ahora lo estoy abordando de manera diferente. Disfruto ejercitarme. Y me gustan las secuelas, esa sensación de satisfacción”, dijo en entrevista con la revista Shape.

También agregó que no come pan y azúcar, pero no deja de comer. Consume lo que su cuerpo necesita.

Rita Ora sale desde hace tiempo con el cineasta Taika Waititi y en el programa The Jonathan Ross Show dijo que tienen gustos muy similares y que ha sido fantástico encontrarse con alguien con quien puede divertirse y trabajar, pero que también se respetan en todos los sentidos.

Están comprometidos desde junio de 2021, pero no han revelado si ya son esposo. Por lo pronto, serán coanfitriones de los MTV Europe Music Awards en Düsseldorf, Alemania, el próximo 13 de noviembre.

Mira las fotos de Rita Ora en la galería superior.