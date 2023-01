Rita Ora promociona nueva canción con foto en topless y reveladora falda

Rita Ora está iniciando una nueva era musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo You Only Love Me.

A través de redes sociales se encargó de hacerle promoción a su manera más atrevida y coqueta con una publicación en la que invitó a sus fanáticos a reproducir la canción y en la que agradeció el apoyo de sus fieles fanáticos.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto de sí misma para la que posó sentada sobre sus rodillas en una cama con cortinas rosadas y paredes beige.

Ella se lució sin ropa en la parte superior, sólo cubrió su pecho desnudo con sus brazos.

Por su parte, usó una atrevida falda de lentejuelas rosas. Dicha prenda sólo se mostró atada en un costado con una reveladora abertura en todo el largo.

Lució su cabello rubio peinado con raya en medio y mechones ondulados sobre la espalda, mientras su rostro se mostró definido por maquillaje en tonos bronceados, labial marrón, un fino cat eye negro y blush color canela.

“La nueva era comienza ahora... You Only Love Me está DISPONIBLE AHORA. ¡Estoy muy orgullosa de la nueva música en la que he estado trabajando y me muero por compartirla con todos ustedes! Te amo mucho, gracias por estar conmigo #YouOnlyLoveMe , el enlace está en mi biografía!”, promocionó en el pie de foto.

El lanzamiento de su nueva era musical sirvió para confirmar que se casó con Taika Wititi, de 47 años, luego de que surgieron por meses rumores sobre su supuesto matrimonio a escondidas.

En agosto pasado, las celebridades acapararon la atención mediática después de que se revelara detalles de su supuesto matrimonio.

Una fuente le dijo a People que se prometieron amor para toda la vida en una “pequeña ceremonia”. En el momento de la revelación, ninguna de las dos estrellas de Hollywood se pronunció al respecto y, por el contrario, dejaron que continuaran las afirmaciones.

En una entrevista que dio previamente a Vogue Australia, Rita Ora dijo que prefiere mantener su vida amorosa en privado y lo único que puede decir al respecto de su relación es que está “en un gran lugar” de su vida.

Durante una entrevista de promoción en Heart Radio Breakfast, Rita dijo: “Sí [estoy casada]. Estoy oficialmente fuera del mercado gente. Elegí mantenerlo más privado y guardármelo sólo para mí, pero con mi nuevo video estoy jugando con lo que podría haber sido”.

“Fue perfecto. Era exactamente, exactamente como yo quería”, reveló sobre los detalles de su boda y la pequeña celebración que ella y su esposo dieron.

Además de hablarlo públicamente, Rita dio vistazos sobre su matrimonio a través del video musical de You Only Love Me, en el que se vistió de novia. Al inicio del video muestra a sus amigas cercanas deseándole un feliz día por su boda mientras que en el resto del clip se prepara para su gran día con sus damas de honor.