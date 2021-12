Rita Ora se luce con vestido totalmente transparente en Sídney

La actriz Rita Ora ama las transparencias y no dudó en usar un vestido negro de malla transparente para salir al supermercado.

Fue captada por paparazzis mientras compraba alimentos en una tienda de Sídney. Su atuendo dejó a la vista su lencería negra y figura torneada. Agregó lentes de sol, sandalias y peinó su cabellera rubia en una coleta.

Más tarde fue vista dando una caminata por la playa al atardecer.

Foto: Grosby Group

Rita Ora vive en Australia con su novio, el director de Thor, Taika Waititi, mientras graba The Voice 2022, donde participa como jurado. Una fuente cercana a la pareja aseguró a Daily Mail que pasarán las próximas 5 semanas en una mansión valuada en 11.5 millones de dólares, ubicada en Bellevue Hill.

“La pareja ha estado aprovechando al máximo su tiempo en Australia, cenando en el punto de acceso local Chiswick en Woollahra y en Finger Wharf en Woolloomooloo”, anotan.

La estrella de 31 años reveló algunos secretos de su rutina saludable a sus fanáticos y confesó que al ejercitarse prioriza los abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas y circuitos de cardio.

“Lo que he aprendido es que debes tomarte tu tiempo con el entrenamiento. No tienes que castigarte mientras realizas ejercicio. Solía ​​esforzarme hasta sentirme mal. Pero ahora lo estoy abordando de manera diferente. Disfruto ejercitarme. Y me gustan las secuelas, esa sensación de satisfacción”, dijo en entrevista con la revista Shape.

También agregó que no come pan y azúcar, pero no deja de comer. Consume lo que su cuerpo necesita.

El miércoles cautivó durante la alfombra roja de Being the Ricardos en el Hayden Orpheum de Sídney. Presentó un minivestido negro de Miu Miu con detalles de aplicaciones brillantes en el contorno y escote en la espalda. Completó su look con medias negras, lentes de sol y zapatos de tacón a juego.

Taika Waititi, de 46 años, apostó por un atuendo completamente negro conformado por traje, camisa y corbata.

Una fuente dijo a New Idea que la pareja avanza tan rápido en su relación que ya hablan de matrimonio.

“Taika llama a Rita ‘esposa’ todo el tiempo. Todos a su alrededor lo minimizan como una broma coqueta, pero [Rita] definitivamente espera que sea real. Está absolutamente obsesionada”, añadió.

Según los informes, Rita Ora ha comenzado a “bromear” sobre casarse en una ceremonia californiana “rápida, hippy-dippy” y luego celebrar con una fiesta más grande en una fecha posterior.

Foto: EFE