Salma Hayek y el lujoso vestido de lentejuelas con el que impactó

La actriz Salma Hayek fue el centro de atención de los fotógrafos durante la décima Gala anual Art+Film de LACMA.

Deslumbró ataviada con un lujoso vestido de lentejuelas de Gucci, marca de la que su esposo François-Henri Pinault es propietario. La prenda strapless se ajustó a su silueta y presentó un degradado que pasó por los colores negro, morado, púrpura, vino y granate.

Completó su lujoso atuendo con una cartera a juego y en su cuello lució una gargantilla plateada repleta de piedras preciosas brillantes con una gema oscura al centro.

Foto: EFE

François-Henri Pinault posó sonriente al lado de su esposa en la alfombra. Usó un esmoquin negro con una camisa blanca abotonada.

Foto: EFE

Salma Hayek y François-Henri Pinault están casados desde 2009 y son padres de Valentina Paloma, de 14 años y quien recientemente hizo su aparición en la alfombra roja de Eternals junto a su madre.

La Gala Art+Film de LACMA es organizada por Gucci y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles con el objetivo de recaudar dinero para exposiciones, adquisiciones, proyectos y programación educativa que exploran la intersección del arte y el cine.

El evento contó con la participación de invitados destacados como el multimillonario empresario Jeff Bezos y su novia Lauren Sanchez, la cantante Miley Cyrus, el director Steven Spielberg (quien fue condecorado) y las actrices Eva Longoria y Elle Fanning.

En años anteriores, la gala ha premiado a los directores Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Clint Eastwood, así como a los artistas Betye Saar, Catherine Opie y John Baldessari.

Salma Hayek ha estado muy ocupada durante las últimas semanas promocionando Eternals, la cinta de Marvel que protagoniza junto a Angelina Jolie, Richard Madeen, Harry Styles y Gemma Chan.

Hace unos días se viralizó un video donde la mexicana se conmueve hasta las lágrimas por llegar a obtener el papel de superheroína como latina y representar a la comunidad hispana y a las mujeres y niñas con este logro.

“Cuando me lo puse (el traje), me solté a llorar. Vi mi cara morena en el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara. Vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento”.