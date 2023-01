Selena Gomez recibe el 2023 en México con su bikini más pequeño

Selena Gómez disfrutó de unas merecidas y lujosas vacaciones en Cabo San Lucas acompañada de su íntimo grupo de amigos, incluida la pareja de celebridades Brooklyn y Nicola Peltz Beckham.

A través de redes sociales la cantante compartió algunos detalles de sus vacaciones de Año Nuevo, incluida una foto de sí misma disfrutando del clima caluroso y el mar.

Posó para la cámara ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas con el que delineó sus curvas y lució su piel bronceada.

Posó en la barandilla de un yate modelando un sostén bandeau blanco a juego con un bikini negro de cintura alta, muy al estilo de los 50.

Presumió de su rostro libre de maquillaje, mientras que su cabello color chocolate estuvo atado en una cola de caballo alborotada por el agua del mar.

En el resto de las fotos posó con su grupo de amigos mientras viajaban en yate y en otras modeló con su séquito de amigas ataviadas con looks de playa.

La celebridad también lució un minivestido holgado de escote square y tirantes con olanes de Endless Summer.

“Descarga de Año Nuevo parte 1”, escribió en el pie de publicación. Siguiendo con las publicaciones, la actriz de Only Murders in the Build presumió las celebraciones con las que recibió el 2023 a la orilla del mar, con elegantes vestidos de Maison Valentino que se mostraron combinados entre sí con los de sus amigos.

“Gracias, Maison Valentino por los vestidos para mí y mis ángeles. Me sentí como un hada”, escribió.

Sus celebraciones estuvieron llenas de fuegos artificiales, cócteles, comida, además de glamurosas sesiones fotográficas y muchas sonrisas.

El reciente viaje que hizo a México sucede después de haber terminado su amistad con Francia Raisa, quien se ofreció a donarle su riñón cuando Selena estaba gravemente enferma de lupus.

La separación de las amigas sucedió debido a que Selena no la mencionó en su documental personal My Mind & Me y en una entrevista con Rolling Stone la cantante habló de Taylor Swift como su única amiga celebridad en la industria.

Debido a las críticas que recibió en su contra, Gomez se dirigió a TikTok para decir que no había mencionado a todas las personas que conoce.

