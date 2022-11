“Sentí que había amor real”, JLo revela que amaba a Affleck cuando salía con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez dio nuevas revelaciones sobre su segunda oportunidad en el amor con Ben Affleck y la forma en que retomaron su romance 20 años después de su mediático compromiso.

En una entrevista exclusiva con Vogue, la celebridad dijo que Affleck se puso en contacto con ella a través de correos electrónicos poco después de que cancelara su compromiso con Alex Rodriguez a inicios de 2021 y él finalizara su noviazgo con Ana de Armas.

Al parecer Ben dio una entrevista con una revista en la que le pidieron hablar sobre Jennifer, poco después de dicha plática, Ben le envió un correo a Jenn para decirle que había hablado bien de ella.

Luego de ese correo, ambos mantuvieron el contacto y allí JLo se dio cuenta que siempre había existido amor por Ben a pesar del tiempo que pasaron separados y las parejas que ambos tuvieron, incluso cuando ella estaba comprometida con la estrella de los Yankees y él se había casado con Jennifer Garner.

En la plática con Vogue, la multifacética Jennifer Lopez dijo: “Obviamente no estábamos tratando de salir en público. Pero nunca rehuí el hecho de que para mí, siempre sentí que había amor real allí, un amor verdadero allí. Las personas en mi vida saben que él fue una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos para mí todavía eran muy reales”.

Agregó que, si bien Ben siempre fue el dueño de su corazón, todas las relaciones amorosas que tuvo en las dos décadas que estuvo lejos del actor “fueron reales”, con sentimientos verdaderos.

“Los dos nos perdimos y nos encontramos. No para desacreditar nada de lo que pasó en el medio, porque todas esas cosas también fueron reales. Todo lo que siempre quisimos fue llegar a un lugar de paz en nuestras vidas donde realmente sintiéramos ese timpo de amor que sientes cuando eres muy joven y te preguntas si puedes volver a tener eso. ¿Existe? ¿Es real? Todas esas preguntas que creo que todo el mundo tiene”, dijo.

En la misma entrevista, la intérprete habló sobre la razón de cambiar su apellido por el de su esposo y la forma en que eso la hace sentir empoderada y dentro de un vínculo romántico.

“La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal es Señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero?”, señaló.

Y continuó: “Tengo mucho control sobre mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance”.