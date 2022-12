Su herencia mexicana y otros datos de Jenna Ortega, la actriz de 'Merlina'

Jenna Ortega es la estrella del momento. Su interpretación de Merlina en la serie homónima de Netflix la ha llevado a alcanzar la cima de la fama a nivel mundial.

La serie Merlina desbancó a Stranger Things como la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix, acumulando 341.2 millones de horas de visualización, superando a la cuarta temporada de Stranger Things, que contaba con 335. El Juego del Calamar tiene el récord histórico de Netflix con 571.76 millones de horas vistas en una semana.

Jenna Ortega ha agradecido el apoyo de todos quienes han visto la serie. Conócela un poco más a través de estos datos.

1. Apenas tiene 20 años

La actriz ya es toda una estrella con tan solo 20 años. Nació el 27 de septiembre de 2022 en Coachella Valley, Palm Desert, California. Ya lleva 10 años actuando. Entre sus premios se encuentra un Imagen Award por su papel como Harley Díaz en la serie de Disney Stuck in the Middle.

2. Tiene herencia mexicana y puertorriqueña

La madre de Jenna es Natalie Ortega, una enfermera con ascendencia puertorriqueña y mexicana. Su padre es Edward A. Ortega, un empresario mexicoamericano que no habla español.

“Soy 75 por ciento mexicana y 25 por ciento puertorriqueña. Mi bisabuela por parte de mi madre emigró de un pequeño rancho cerca de Sinaloa, México. Llegó a Estados Unidos como inmigrante ilegal con la esperanza de mejorar la vida de sus cuatro hijas. Mi padre es 100 por ciento mexicano, pero su familia se mudó a California generaciones antes de que él naciera. El español murió en su familia, por lo que no habla con fluidez”, dijo al medio Pop Sugar.

3. Quiere mantener sus raíces mexicanas

A diferencia de su padre, Jenna Ortega sí habla español. Es bilingüe. Además, en su casa tratan de mantener vivas las tradiciones mexicanas como piñatas en las fiestas de cumpleaños. Preparan tacos de carne asada y frijoles, su comida favorita.

4. Aprendió a tocar el violonchelo para su papel de Merlina

La joven es muy profesional y para su papel de Merlina leyó novelas de asesinatos para mejorar y aprendió a tocar el violonchelo meses antes de empezar las grabaciones.

“Tengo un inmenso respeto por cualquiera que toque el violonchelo. Creo que es un instrumento encantador”, dijo.

5. Escribió un libro

Jenna Ortega escribió el libro It's All Love: Reflections for Your Heart and Soul y lo lanzó a la venta en 2021. Es un libro muy personal donde relata los momentos más difíciles y más felices de la vida. Así como los obstáculos que ha tenido que atravesar para construir una carrera como actriz latina en Hollywood y sus batallas de salud mental.

6. Tenía Covid-19 cuando filmó la famosa escena del baile

La escena más viral de Merlina es aquella donde Jenna Ortega baila en la fiesta Rave’N Dance. Ella misma ideó los pasos de baile y las personas están replicando sus movimientos en TikTok con la canción Bloody Mary de Lady Gaga.

En una entrevista con NME confesó que grabó la escena sin saber que estaba enferma de Covid-19. “Es una locura porque fue mi primer día con COVID, así que fue horrible filmarlo. Me desperté y tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”.

Cuando le dieron el resultado positivo, se puso en cuarentena hasta que dio negativo.

Ela tinha um vestido preto, uma dança esquisita e um sonho.pic.twitter.com/h02K0ed5lR — Wandinha Brasil (@WandinhaBR) November 25, 2022

7. Ganó 10 millones de seguidores en Instagram en una semana

Jenna Ortega ganó 10 millones de seguidores en Instagram en el lapso de una semana, gracias al éxito de Merlina. Un récord que pocos pueden alcanzar.