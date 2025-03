Texas niega libertad a Yolanda Saldívar por la 'brutalidad' del asesinato de Selena Las autoridades le negaron la libertad debido a "la naturaleza del delito" y por considerarla un peligro para la sociedad.

Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / Texas Department of Criminal Justice via AP