Una mujer estaba decidida a llegar a su destino e hizo de todo para conseguirlo; en redes sociales se hizo viral un video en el que se le observa ponerse frente a un autobús de ADO para detener su avance. La mujer habría llegado tarde y para no perder su viaje recurrió a esta alternativa. Los internautas criticaron la actitud del chofer por "aventarle" el pesado vehículo y arriesgar la vida de la mujer.

¿Alguna vez te ha pasado que por impuntual te ha dejado un camión o el avión? Probablemente sí y resulta algo terrible, sobre todo, porque no sólo te pierdes la oportunidad de viajar, sino también, tu dinero, pues ya no recuperas lo gastado. Posiblemente por esta razón es que una mujer decidió que se iba a subir, a como dé lugar, al camión que la llevaría a su destino.

En la cuenta de X, antes Twitter, de @EsdeProfugos, se compartió un video en el que se ve a más mujer intentando detener el camión de ADO mientras carga su maleta, bolsas y varios objetos. "Una usuaria llegó tarde para abordar el autobús y, al intentar detenerlo colocándose frente a él, el chófer de ADO continuó avanzando, poniendo en riesgo su seguridad", se lee en el mensaje que acompaña al clip, el cual tiene una duración de 23 segundos.

“¡Me tengo que ir! ¿Por qué no me sube? ¿Qué le quita?”, grita la mujer quien se encontraba justo frente al camión, luchando por detenerlo. A la vez que intentaba subirse al autobús, comenzó a pedir apoyo desesperadamente: “Ayúdenme por favor, ayúdenme”, se le escucha decir.

Hasta el momento, no se sabe dónde sucedieron los hechos ni en qué terminal de autobuses se presentó este percance, sin embargo, los internautas, al reconocer que se trataba de un camión de ADO, criticaron a la empresa, ya que, señalaron, pusieron en riesgo la vida de la mujer al no detener la marcha del camión y dejarla subir.

Los usuarios de redes sociales mostraron su molestia porque si bien era responsabilidad de la mujer llegar a tiempo para abordar, criticaron el comportamiento del chofer al no considerar el riesgo en el que estaba poniendo a la usuaria al “aventarle el camión”.

“No le costaba nada al bus poderla subir”, "La neta mal lo que hace la mujer. Pero que poca de este chofer a no subirla. Hay que boicotear a ADO”, “Qué les costaba subirla, ni que fueran a perder una hora haciéndolo” y “Falta de empatía por parte del chofer, pudo haberla subido no le costaba nada y pues la señora sabe que tiene que estar por lo menos 10 min antes de la salida pero en fin cada quién de su opinión”, fueron algunas de las opiniones del video.