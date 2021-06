La compañía de lencería femenina más famosa de la industria de la moda le ha dicho adiós a su séquito de ángeles que hicieron brillar la pasarela durante años ataviadas con exagerados conjuntos de ropa interior combinados con lujosas y pesadas joyas y las características alas.

De acuerdo con informes del New York Times, Victoria’s Secret está reemplazando a sus modelos estrella a través de campañas inclusivas con mujeres de alto perfil que se desempeñan con éxito en otros ámbitos como el deporte y la actuación.

Tuvieron que pasar casi dos años, después de la cancelación de su último desfile, para que la marca revelara su nuevo modelo de marketing, en el cual los ángeles ya no existen.

En su lugar, se lanzaron dos iniciativas, una llamada The VS Collective y la otra The Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer.

La primera iniciativa se describe como “un grupo cada vez mayor de mujeres exitosas que comparten una pasión común por impulsar un cambio positivo”, dijo la marca en un comunicado.

“A través de las relaciones sociales, culturales y comerciales, The Collective trabajará para crear nuevos programas de asociados, colecciones de productos revolucionarios, contenido atractivo e inspirador y reunir apoyo para causas vitales para las mujeres”.

Las modelos fueron reemplazadas por la estrella de fútbol Megan Rapione, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, la modelo y defensora Paloma Essler, la actriz Priyanka Chopra Jonas, así como la modelo transgénero Valentina Sampaio, la modelo y refugiada Adut Akech y la fotógrafa Amanda de Cadenet.

Según los informes, la forma de promoción de la marca y sus productos también se están renovando.

Las nuevas imágenes no posarán en lencería, ni protagonizarán desfiles. En cambio, “aparecerán en podcast y en materiales de marketing para la marca en recuperación” y ayudarán a redefinir el significado que se le dio por años a la palabra sexy. En los programas de podcast, cada mujer compartirán sus historias de vida.

The Times informó que la empresa planea convertirse en una defensora global del empoderamiento femenino.

“Cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder”, le dijo a The Times Martin Waters, director ejecutivo de VS.

“Necesitábamos dejar de ser lo que los hombres quieren y ser lo que quieren las mujeres”, añadió.

Además de reemplazar a sus ángeles, Victoria’s Secret está modificando su equipo ejecutivo con la creación de una junta directiva que estará ocupada casi en su totalidad por mujeres.

Los nuevos cambios que está experimentando la marca vienen después de haber recibido un sinfín de reclamos y críticas por cosificar a las mujeres y falta de inclusión de los diferentes tipos de cuerpos.

En su momento, Rapione dijo que la empresa estaba enviando un “mensaje dañino” con influencia patriarcal y machista dándole a los hombres lo que querían de una mujer, además de comercializar con las modelos más jóvenes.

Asimismo, la compañía ha sido criticada por los vínculos de su propietaria, Leslie H. Wexer, con Jeffrey Epstein y por una investigación del Times que alega acoso, misoginia y acoso contra Wexner.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí