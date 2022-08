¿Y Belinda? Jared Leto disfruta de Cerdeña con la guapa modelo Kelsey Merritt

Belinda y Jared Leto dieron de qué hablar la semana pasada al disfrutar juntos de algunas tardes en Cerdeña, Italia. Las celebridades se arrojaron al mar desde un acantilado y escalaron. Belinda le enseñó en español la frase “eso mamona” y el actor de House of Gucci usó un sombrero de mariachi.

De inmediato, los internautas especularon un romance. Los artistas se conocen desde hace una década y han mantenido una amistad duradera, pero hasta ahora no han confirmado que salen en plan romántico.

Y tal parece que Jared Leto, de 50 años, se sigue divirtiendo en su viaje por Cerdeña, pero ahora con otra amiga. Fue captado por paparazzis practicando escalada en roca con la modelo de Victoria's Secret Kelsey Merritt.

La pareja navegó en un yate hasta un punto cercano a la isla Tavolara y disfrutaron del día con otros amigos. Kelsey Merritt presumió su figura esbelta con un traje de baño negro mientras que Jared Leto usó un short negro, camisa blanca y sombrero de palma.

Foto: Grosby Group

Jared Leto también fue fotografiado recientemente con la modelo rusa, Daria Korchina.

En entrevista con Jimmy Fallon, habló de lo mucho que le gusta la aventura y que su pasión es la escalada en roca. “Estoy bastante acostumbrado ahora y me encanta”, anotaron.

Las recientes fotos con Belinda reavivaron que, en 2019, Jared Leto y su banda Thirty Second to Mars iniciaron un culto. Invitaron a sus fanáticos a un retiro en Croacia y todos vistieron túnicas blancas, realizaron ritos, vieron películas y practicaron yoga.

Esa vez, la banda publicó: “sí, esta es una isla de culto #MarsIsland”. La gran mayoría de participantes fueron mujeres.

Yes, this is a cult #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w