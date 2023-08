Después de que se viralizara la noticia de su muerte en medios latinoamericanos, el cantante e ídolo de la balada romántica, José Luis Perales, desmintió su muerte a través de un video grabado durante sus vacaciones en Londres.

Después del mediodía de este lunes trascendió la noticia de su fallecimiento a los 78 años con varias noticias y publicaciones en redes sociales, ninguna respaldada por un comunicado oficial o sustentada por una fuente confiable.

El cantante de ¿Y cómo es él? dijo en el video: “Hola amigos, les hablo desde Londres. Un sitio maravilloso , un lugar precioso donde he pasado los días con mis hijos y con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España”.

La celebridad española saludó y despidió a sus fanáticos que estuvieron pendientes de la confirmación de su fallecimiento y agradeció a su público por su preocupación y por su interés de saber si la noticia era real.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Poco después de que surgiera el rumor de su muerte, José Luis Perales se hizo tendencia en X (antes Twitter) con miles de fanáticos preguntando lo que estaba sucediendo, otros más buscando información real y algunos más esperando un comunicado de prensa de su familia o de medios españoles.

En la misma red social se encargó de desmentir las afirmaciones y alertó a sus seguidores de que todo era un rumor y que estaba disfrutando de sus vacaciones.

Perales está alejado de los escenarios, pero aún así su música sigue reproduciéndose y sigue activo con otros proyectos alternativos. Se despidió de su público mexicano el año pasado con una emotiva presentación en el Auditorio Nacional en marzo de 2022