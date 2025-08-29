El tirador que atacó a la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis "estaba lleno de odio", aseguró este jueves el fiscal general interino de Minnesota, Joseph Thompson, quien destacó que el atacante "amaba" a otros autores de tiroteos masivos cometidos en Estados Unidos en escuelas.

"No voy a dignificar las palabras del atacante repitiéndolas; son horribles y viles. Pero, en resumen, el atacante quería ver sufrir a los niños", indicó el fiscal Thompson, durante una conferencia de prensa en referencia a Robin Westman, el joven de 23 años señalado como responsable de disparar contra la escuela, causando la muerte de dos niños.

De acuerdo con el fiscal, la investigación y análisis del manifiesto publicado por Westman horas antes del ataque revelan "sus planes, su estado mental, y el odio de diferentes grupos. Aunque el atacante parecía odiarnos a todos, hay un grupo al que idolatraba: otros atacantes escolares y asesinos seriales".

