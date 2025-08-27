Al menos dos personas perdieron la vida y otras 20 han sido enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas este miércoles en Minneapolis luego de un tiroteo.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

Citando fuentes policiales, los medios locales informaron que el autor del tiroteo estaba muerto.

"He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

"Estamos sacando a nuestros niños del edificio", dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

La cuenta oficial en X de la ciudad de Minneapolis informó que "el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento".

Instó a la gente a "mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas", sin especificar su número o gravedad.

El presidente Donald Trump dijo en su red Truth Social que fue informado sobre el "trágico tiroteo" y que el FBI estaba en el lugar.

"La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!", afirmó el presidente.

La confirmación del ataque ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre tiroteos en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.