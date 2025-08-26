TE RECOMENDAMOS

El presidente de Estados Unidos, , dijo este martes que "no habrá un final concluyente" en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose, 24 horas después, de haber dicho lo contrario.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a las nuevas incursiones militares israelíes en Gaza.

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en "dos o tres semanas" habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho "no sentirse feliz" por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto "debería terminar".

"Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia", agregó Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado, que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

