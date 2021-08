¿Cómo protegerse de Lyme, enfermedad transmitida por las garrapatas?

La enfermedad de Lyme es una de las más comunes provocadas por insectos en Estados Unidos.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), cada año se diagnostican y se tratan cerca de 476 mil casos tan sólo dentro del país, aunque las estimaciones sobre cuántas personas enferman cada año no son exactas ya que los casos no siempre se diagnostican.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es provocada por la mordedura de una garrapata infectada de Lyme. Es mejor conocida por uno de sus principales síntomas que es una erupción en forma de ojo de buey que aparece después de la mordedura.

De acuerdo con Mayo Clinic, hay cuatro especies de bacterias que causan esta enfermedad: la borrelia burgdorferi y la borrelia mayonii son comunes en casos en Estados Unidos, mientras que la borrelia afzelii y la borrelia garinii son comunes en Europa y Asia.

Harvard señala que el aumento de temperatura en Estados Unidos y Canadá, provocado por el cambio climático, está aumentando las enfermedades por garrapatas y que en verano son más comunes que en invierno u otoño.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Lyme?

La principal señal de enfermedad es la erupción en la piel. Cerca del 80 y 70 por ciento de los enfermos suelen experimentar sarpullido.

Las garrapatas normalmente muerden la piel en zonas oscuras del cuerpo, como la ingle, la axila, detrás de las orejas o el cuero cabelludo por lo que es fácil que pasen desapercibidas las erupciones.

Algunos síntomas son similares a la gripe, e incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones y fatiga.

¿Cómo se trata la enfermedad de Lyme?

Cuando los síntomas son evidentes y causan molestia, es necesario acudir con un médico. Durante la etapa de diagnóstico, dentro de los primeros días de molestia, un tratamiento rápido con antibióticos es necesario para eliminar la infección bacteriana.

Cuando las personas no reciben el tratamiento a tiempo porque los síntomas no fueron evidentes o no hubo síntomas tempranos, las bacterias pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.

La bacteria no siempre es la causa de problemas de salud, sino que el sistema inmunológico del cuerpo puede responder en exceso a la infección.

Por separado o en conjunto, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso suelen resultar dañados.

Sin importar la etapa en que se atendió la enfermedad, muchos pacientes desarrollan a largo plazo síntomas debilitantes que incluyen fatiga, confusión mental y depresión.

¿Cómo evitar la enfermedad de Lyme?

Lo esencial es prevenir las mordeduras de garrapatas. Harvard dice que estos pasos pueden ayudar a la prevención.

Identifica en dónde hay garrapatas

Estos arácnidos suelen trepar hojas o briznas de hierba del suelo, por lo que es común que haya en prados, campos o caminos con arbustos o ramas con hojas salidas.

Usa ropa protectora

Cuando vayas a estar en exteriores con entornos similares a los ya mencionados, procura usar pantalones largos metidos en los calcetines para evitar que trepen por las piernas. Usa ropa de colores claros para que las garrapatas sean fáciles de ver.

Usa repelente

Antes de salir, rocía repelente en tu ropa y zapatos con repelente. Si dejarás piel expuesta, usa productos que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto de limón, IR3535, para-metanodiol (PMD) o 2-undecanona para evitar que tu piel se irrite y ofrecerle seguridad ante estos animales.

