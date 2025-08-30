El envejecimiento es un proceso natural del cuerpo, sin embargo, existen formas para retrasarlo y frenarlo y una de éstas es a través de la obtención de colágeno natural con alimentos; aquí te compartimos una lista de lo qué debes comer para mantener a tu cuerpo joven por más tiempo, según expertos.

El colágeno una proteína estructural que aporta resistencia y flexibilidad a los tejidos como la piel, los huesos, tendones y cartílagos; se encuentra de forma natural en el cuerpo humano, sin embargo, su presencia disminuye con el paso de los años.

Hoy en día son comunes los tratamientos estéticos que incluyen colágeno para devolver firmeza y elasticidad a la piel, sin embargo, si no estás seguro de someterte a un procedimiento así, puedes obtener colágeno de manera natural a través de lo que comes.

Si te preocupa el envejecimiento, no sólo el de la piel, sino también el de tu cuerpo, checa cuales son los 13 alimentos que debes incluir en dieta para que produzcas colágeno natural. Aprovecha que dichos alimentos se consiguen fácilmente, son económicos y que seguramente los tienes en tu despensa.

¿Cuál es el mejor colágeno natural?

De acuerdo con la Universidad de Navarra, los mejores alimentos ricos en colágeno natural, perfectos para retrasar el envejecimiento, son:

1. Gelatina

2. Puerco

3. Pollo

4. Caldo de huesos

5. Pescado

6. Hígado de res

7. Atún

8. Sardinas

9. Huevo

10. Queso parmesano

11. Leche entera

12. Leche de cabra

13. Yogur.

¿El consumo de colágeno mejora la apariencia de la piel? Sí, de acuerdo con los expertos, diversos estudios han demostrado que el consumo de colágeno contribuye a mejorar la elasticidad de la piel y reducir las arrugas.

¿Cuánto colágeno se recomienda consumir al día? Los especialistas señalan que, si bien no hay una cantidad diaria recomendada, se sugiere que sea entre 2,5 y 10 g de colágeno hidrolizado al día para obtener los resultados esperados.

¿Cuál es la gelatina que tiene más colágeno?

Las marcas de gelatina no son relevantes sino más bien la receta; los médicos de la Universidad de Navarra precisan que la gelatina sin sabor es la mejor y la que tiene más colágeno.