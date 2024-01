Es un titular cautivante que nos insta a seguir leyendo: ¿Es el chocolate bueno para nosotros?

Casi todos queremos que la respuesta sea sí, por supuesto. Pero la respuesta no es sencilla y es un poco difícil de tragar. Entonces, para entenderla, debemos dividirla en pedazos, como dividiríamos en pedazos una buena barra de chocolate.

El chocolate se prepara a partir de la semilla de la fruta del árbol de cacao. Estos granos contienen fibra y compuestos naturales con propiedades antioxidantes que se llaman fitonutrientes. La fibra es muy buena para el sistema digestivo y puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y algunos tipos de cáncer, mientras que se cree que los antioxidantes ayudan al cuerpo a resistir enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades.

Cuando se muele y tuesta el grano, el cacao se convierte en el ingrediente principal del chocolate.

La idea de que el cacao es importante para la salud no es nueva. Los mayas y aztecas creían que el cacao era un regalo de los dioses y lo usaban para curar a pacientes y en rituales. El árbol de cacao es nativo de las Américas, pero una vez que los europeos se enteraron de este árbol, lo adoptaron rápidamente. El Códice Florentino, escrito en el siglo XVI por un fraile español en el que describe la vida en el Nuevo Mundo, fue solo el primero de muchos informes que iluminaron las mentes en Europa sobre los beneficios medicinales del cacao.

Recientemente, los estudios han indicado que el consumo de cacao podría ser útil con factores que benefician la salud del corazón, como en la presión arterial y el colesterol, y porque puede promover la salud de las arterias, la visión y la función del cerebro.

Entonces, ¿debes sustituir un pedazo de apio por una barra de chocolate? Quizás no.

"Espero no dar una respuesta muy deprimente", dijo el Dr. Deepak L. Bhatt, director del Mount Sinai Fuster Heart Hospital en la ciudad de Nueva York. "Soy amante del chocolate, pero no me engaño de que lo estoy haciendo porque quiero comerme una golosina dulce".

El motivo es sumamente claro: para convertir el amargo polvo de cacao en el delicioso e irresistible chocolate, le agregamos azúcar y grasa.

"Eso quiere decir más calorías y grasas saturadas", comentó Haley Kanada, una dietista-nutricionista certificada de UC Davis Health en Sacramento, California. "Entonces, es importante consumir la porción correcta para no aumentar de peso y balancearla con una dieta saludable".

De toda la investigación que apunta a una posible asociación entre el cacao y la salud del corazón, Bhatt dijo que se deja llevar más bien por el estudio Resultados de Suplementos y Multivitaminas de Cacao, o COSMOS por sus siglas en inglés, un estudio extenso en el 2022 publicado en la revista. En un estudio clínico aleatorizado, más de 20,000 adultos mayores recibieron una cápsula al día de extracto de cacao o un placebo, y luego se les dio seguimiento durante una mediana de 3.6 años.

Los investigadores informaron que el extracto de cacao no redujo considerablemente los sucesos cardiovasculares, pero sí redujo la muerte cardiovascular en un 27%. Confirmaron que era necesario un seguimiento más largo para examinar la diferencia.

"En la ciencia, el estándar de oro es hacer estudios con placebo aleatorizados", mencionó Bhatt. Eso se hizo en el estudio COSMOS, el cual no reveló ningún beneficio considerable, agregó él. Si se examina a fondo, veremos que existen algunas señales, comentó Bhatt, pero, "no creo que esas señales sean suficientes para decir 'come cacao por el bien de tu salud cardiovascular'".

Sin embargo, hasta que llegue una investigación más dulce, no esperes que nuestro amor por el chocolate deje de existir. Los expertos en nutrición han aconsejado durante mucho tiempo que no hay nada malo en comer hasta 2 onzas de chocolate negro al día. Kanada recomienda no más de 1 onza al día. El chocolate negro es preferible al chocolate de leche ya que tiene más sólidos de cacao y menos azúcar, aunque la mismo cantidad de calorías. El chocolate blanco, por cierto, no tiene sólidos de cacao.

"Generalmente, mientras más oscuro, mejor", dijo ella. "Por lo menos el 70%, para que te asegures de recibir los beneficios".

El cacao crudo o los polvos de cacao son demasiado amargos para consumirlos así, pero se pueden agregar a otros alimentos para "crear un sabor achocolatado sin agregar propiamente chocolate", dijo Kanada.

Prueba espolvoreando un poco de cacao crudo en un plato de avena o fruta o en tu batido o smoothie matutino. "Crearás una rica combinación de sabor a chocolate con la dulzura de la fruta, pero sin azúcar agregada", dijo ella.

¿Quieres saborear un rico chocolate caliente más saludable? Kanada recomienda leche de almendra no endulzada, polvo de cacao y una pizca de jarabe de arce.

Tal vez te tardes un poco en acostumbrarte al sabor, ella reconoce, "pero hay maneras de ser creativo para no depender de una mezcla preenvasada de chocolate caliente", la cual tiene mucha azúcar.

Todo esto no quiere decir que el chocolate no promueve muchos otros tipos de buena salud.

"En tanto la gente se sienta mejor", dijo Bhatt, "probablemente es algo bueno para la salud mental pero realmente no para la salud cardiovascular".