"Deberían regresar a la granja", grita mujer a mexicanos en pizzería de EU

Una mujer insultó a los empleados de una pizzería de Little Caesars en Estados Unidos al lanzar comentarios racistas.

Un cliente que se encontraba en el comercio compartió un video de la mujer mientras insultaba a los empleados y lo compartió a través de la plataforma Reddit.

Según el usuario, la comensal se negaba a cumplir con la orden de uso obligatorio del cubrebocas en el establecimiento, al argumentar que tenía una condición médica que le impedía usarlo.

En el video se observa que la mujer es la única persona en la fila para hacer su pedido que no lleva una mascarilla sobre el rostro.

El cliente contó que los empleados de Little Caesars, en una ubicación de Estados Unidos no mencionada, trataron de ignorar los insultos de la mujer.

“Comencé a grabar cuando mencionó cómo los mexicanos deberían regresar a sus granjas”, señaló el hombre que filmó la agresión racista.

En el video se escucha que la mujer pregunta por el nombre de una de las empleados y dice que deberían de despedirla.

“Soy una patriota, traeré a los patriotas reales y verán lo que les harán”, amenazó la mujer a los trabajadores.

Self-proclaimed "patriot" harasses workers at Little Caesars and calls them "Nazis" pic.twitter.com/cUwNLopSP5