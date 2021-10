Las mejores promociones de Amazon para el Black Friday 2021

El gigante de comercio electrónico Amazon adelantó las ofertas por el Black Friday, el día con más descuentos en productos durante el año en Estados Unidos, para que los consumidores tengan más tiempo para realizar sus compras.

La empresa fundada por Jeff Bezos cuenta con promociones en casi todas las categorías, desde ropa y artículos electrónicos, hasta juguetes para Navidad.

La compañía recomienda estar pendiente de su sitio web, su aplicación móvil o de las recomendaciones de Alexa, ya que a diario lanza descuentos en diferentes productos. Hay artículos que tienen ofertas por tiempo limitado y luego regresan a su precio regular.

El Black Friday o Viernes Negro se lleva a cabo un día despues de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos, y da el banderazo oficial a las compras de fin de año para la temporada navideña.

Amazon también cuenta con una sección especial donde se encuentran productos especiales para las celebraciones de fin de año, como Thanksgiving, Navidad y Hanukkah.

Our customers are in full holiday planning mode. Since we kicked off our holiday season, they’ve purchased more than one million toys on the Holiday Toy List. pic.twitter.com/ugR91FMiZk