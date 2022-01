Video. Golpean a empleado de Burger King porque orden tardó mucho

Dos hombres golpearon al trabajador de un restaurante Burger King en Nueva York, Estados Unidos, debido a que su orden tardó mucho.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre, en una sucursal de la cadena de comida rápida ubicada en Brooklyn.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, antes de la agresión, los dos comensales se quejaron de que su comida tardaba demasiado en ser entregada.

En el video tomado por cámaras de seguridad de la sucursal se observa que un sujeto, vestido con un conjunto deportivo negro, salta el mostrador y somete a uno de los trabajadores.

Pese a su resistencia, el hombre acercó el rostro del empleado al mostrador para que otro sujeto vestido de negro pudiera pegarle. Entre los dos, golpearon al trabajador de Burger King en más de seis ocasiones.

Según se observa en la grabación, dos compañeros de la sucursal ubicada en Linden, Boulevard, en Nueva York, intentaron ayudar a la víctima. El resto de los comensales abandonaron el restaurante al ver la agresión.

Los trabajadores lograron que los hombres soltaran a su compañero y que lo dejaran de golpear. Luego de la intervención, ambos agresores salieron del Burger King de Brooklyn.

WANTED for ASSAULT: On 12/4/21 @ 6:14 PM, inside Burger King located @ 1661 Linden Blvd two unidentified individuals assaulted an employee while displaying a knife. @NYPD73PCT Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/k2EGVBPKGf