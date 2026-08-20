TE RECOMENDAMOS

Ronaldinho vuelve al futbol a los 46 años: busca su gol 300 con el Ravenna

Ronaldinho vuelve al futbol a los 46 años: busca su gol 300 con el Ravenna

Erik Lira rechaza millonaria oferta de Asia tras el Mundial: quiere jugar en Europa

Erik Lira rechaza millonaria oferta de Asia tras el Mundial: quiere jugar en Europa

Reece James compara el Azteca con los estadios de la Premier y lanza una frase contundente: “No hay comparación”

Reece James compara el Azteca con los estadios de la Premier y lanza una frase contundente: “No hay comparación”

Este fin de semana se disputa la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, con nueve partidos programados del viernes 21 al domingo 23 de agosto.

Uno de los encuentros más esperados será el Chivas vs Xolos, donde los aficionados esperan volver a ver a , quien fue uno de los jugadores de la que sorprendió al público en el .

Para que no te pierdas ningún partido, te compartimos los horarios, los estadios y dónde ver cada encuentro en vivo.

Partidos de la Jornada 5: viernes 21 de agosto

PartidoHoraTransmisión
Tigres vs Atlante19:00Azteca 7, FOX ONE y FOX
León vs Monterrey19:00FOX ONE
FC Juárez vs América21:00Azteca 7, FOX ONE y FOX
Querétaro vs Toluca21:00FOX, FOX ONE y Caliente.mx

Partidos del sábado 22 de agosto

PartidoHoraTransmisión
Chivas vs Xolos17:07Prime Video
Puebla vs Santos Laguna19:00Azteca 7, ESPN y Disney+
Cruz Azul vs Atlas21:00Canal 5, TUDN y ViX

Partidos del domingo 23 de agosto

PartidoHoraTransmisión
San Luis vs Pachuca17:00ESPN, Disney+ y ViX
Pumas vs Necaxa19:00Canal 5, TUDN y ViX
Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]