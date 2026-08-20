Este fin de semana se disputa la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, con nueve partidos programados del viernes 21 al domingo 23 de agosto.

Uno de los encuentros más esperados será el Chivas vs Xolos, donde los aficionados esperan volver a ver a Gilberto Mora, quien fue uno de los jugadores de la Selección Mexicana que sorprendió al público en el Mundial 2026.

Para que no te pierdas ningún partido, te compartimos los horarios, los estadios y dónde ver cada encuentro en vivo.

Partidos de la Jornada 5: viernes 21 de agosto

Partido Hora Transmisión Tigres vs Atlante 19:00 Azteca 7, FOX ONE y FOX León vs Monterrey 19:00 FOX ONE FC Juárez vs América 21:00 Azteca 7, FOX ONE y FOX Querétaro vs Toluca 21:00 FOX, FOX ONE y Caliente.mx

Partidos del sábado 22 de agosto

Partido Hora Transmisión Chivas vs Xolos 17:07 Prime Video Puebla vs Santos Laguna 19:00 Azteca 7, ESPN y Disney+ Cruz Azul vs Atlas 21:00 Canal 5, TUDN y ViX

Partidos del domingo 23 de agosto