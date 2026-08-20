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Este fin de semana se disputa la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, con nueve partidos programados del viernes 21 al domingo 23 de agosto.
Uno de los encuentros más esperados será el Chivas vs Xolos, donde los aficionados esperan volver a ver a Gilberto Mora, quien fue uno de los jugadores de la Selección Mexicana que sorprendió al público en el Mundial 2026.
Para que no te pierdas ningún partido, te compartimos los horarios, los estadios y dónde ver cada encuentro en vivo.
Partidos de la Jornada 5: viernes 21 de agosto
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Tigres vs Atlante
|19:00
|Azteca 7, FOX ONE y FOX
|León vs Monterrey
|19:00
|FOX ONE
|FC Juárez vs América
|21:00
|Azteca 7, FOX ONE y FOX
|Querétaro vs Toluca
|21:00
|FOX, FOX ONE y Caliente.mx
Partidos del sábado 22 de agosto
|Partido
|Hora
|Transmisión
|Chivas vs Xolos
|17:07
|Prime Video
|Puebla vs Santos Laguna
|19:00
|Azteca 7, ESPN y Disney+
|Cruz Azul vs Atlas
|21:00
|Canal 5, TUDN y ViX
Partidos del domingo 23 de agosto
|Partido
|Hora
|Transmisión
|San Luis vs Pachuca
|17:00
|ESPN, Disney+ y ViX
|Pumas vs Necaxa
|19:00
|Canal 5, TUDN y ViX
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