El mexicano Javier Aguirre ha afirmado este miércoles que se suma "a todas las voces" que se han alzado para condenar los cánticos racistas al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior :

"Cuando surjan gritos racistas u homófobos o insultos de cualquier índole, hay que parar e irnos; la única manera de que todos entendamos la gravedad del asunto".

"Me parece a mí que estamos a tiempo. No ha ocurrido ninguna desgracia que yo recuerde fuera del estadio, de los jugadores o de la afición. Hay que cortar por lo sano y es la mejor opción, que todos nos unamos.

Se juega en abril, si quieren, pero este partido no se juega hoy; entonces sería un toque de atención importante", recalcó Aguirre en la conferencia de prensa previa a la visita de este jueves del Valencia a Son Moix.

A la pregunta de si considera que España es un país racista o si él ha sufrido alguna clase de discriminación durante su carrera profesional en la liga española, el "Vasco" respondió: "España no es un país racista, soy hijo de españoles y nunca me dijeron nada en absoluto".

"En los equipos que he dirigido no recuerdo alguna imagen parecida, lo normal, vamos, cuando llegas en autobús y los aficionados locales no te dan la bienvenida con alfombra roja, te hacen ese famoso gesto con el dedo, pero eso pasa en China o en los Emiratos Árabe".-

