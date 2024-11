Enrique Bermúdez de la Serna, conocido como el ‘Perro Bermúdez’, es uno de los mayores exponentes del mundo deportivo por su trayectoria como comentarista de futbol, sin embargo, tras 47 años de permanecer en una misma empresa, anunció su salida el pasado 13 de septiembre de 2024.

A través de X, el narrador originario de Tampico, Tamaulipas, expresó palabras de agradecimiento para las personas que lo apoyaron durante su carrera, así como a Televisa, donde trabajó desde 1977.

“1977 fue un año muy especial … dando inicio a mi largo recorrido por Televisa, empresa a la que siempre he llevado en mi pecho y hoy guardo en mi corazón, quiero dar gracias a mis jefes, compañeros y a ustedes los televidentes y escuchas que siempre me han alentado”, compartió.

Pese a ello, la razón exacta de su salida se mantuvo como una interrogante, hasta qué en el programa M/Aquí con Heriberto Murrieta, el comentarista reveló que se debió a una situación financiera tras la fusión entre Televisa y Univisión.

“Pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba para Televisa, yo había firmado con Univisión 10 años, pero hace dos y medio se volvieron a fusionar y ahora vino esa fusión y pues, nos dieron la elección y teníamos un contrato todos, de que nos tenían que pagar un año de nuestro sueldo completito y eso es lo que preferimos”, dijo.

Tras su retiro de la cadena de comunicación mexicana, Bermúdez, de 74 años, mostró su gratitud a la empresa, que según sus palabras, fue su “casa” y el lugar donde creció profesionalmente por cerca de 50 años.

“Yo a Televisa le estaré agradecidísimo toda mi vida, es mi casa, es donde me hice, es un lugar donde me dieron la oportunidad de realizarme y hacer lo que me gusta”, afirmó.

¿En dónde trabajará Enrique ‘El Perro’ Bermúdez?

Enrique Bermúdez, informó que tiene diversas propuestas de trabajo, sin embargo, tras narrar 12 Copas del Mundo, busca un área diferente para explorar, como programas de polémica en los que ya tiene experiencia previa o podcast, además, señaló que quiere bajar el ritmo de su trabajo.

“A lo mejor narrar ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo, 12 Copas del Mundo, me gustaría programas de polémica, ya hacíamos Línea de 4, que ahora pasa acá y lo inventamos allá en Miami, lo hacíamos allá", comentó.

Debido a su popularidad como narrador, cuenta con ofertas laborales para continuar en el mismo ámbito, pero aseguró que aún tiene “6 u 8 meses para decidir”: “Lo que sí te digo es que no puedo dejar de hacer nada, porque me muero de tristeza”, señaló.