El segundo finalista del Clausura 2026 de la Liga MX se conocerá este domingo en punto de las siete de la noche, donde Pumas buscará remontar tras ser derrotado por los Tuzos del Pachuca en el partido de ida.

Así es que si eres auriazul de corazón te damos hora y canal para que no te pierdas ni un instante de este momento clave en la Liga.

Fecha: 17 de mayo

Horario: 7:00 de la noche

Dónde ver EN VIVO Pumas vs Pachuca : Canal 5

: Canal 5 Sede: Estadio Universitario

Los universitarios se sienten arropados por jugar en casa, sin embargo, tendrán que ser superiores a su rival quetrae ventaja en puntos.

Si quieren levantar la copa de la Liga tendrán que ser este domingo los ganadores indiscutibles en la cancha.

De acuerdo con AFP, el director técnico de los Pumas, Efraín Juárez, sobre este su derrota y el riesgoso panorama comentó:

"Fue un partido peleado, ríspido, sin muchas opciones de gol ni para ellos ni para nosotros. Tuvimos una opción al final que saca el portero de ellos. Entendemos que debemos ir a casa a ganar", comentó.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca llegarán este domingo a imponerse en los primeros minutos para aprovechar la ventaja que tienen y así convertirse el último equipo en pasar a la final del Clausura 2026.

Tras derrotar al Pumas, Esteban Solari, entrenador del Pachuca, dijo para AFP:

"No es fácil lograr la ventaja que logramos ante un gran equipo con muy buenos jugadores como es Pumas. A nosotros nos gusta ser un equipo que busca el partido, generar ocasiones y hoy generamos seis o siete", dijo este jueves en medio de una afición eufórica.