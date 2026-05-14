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El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, defendió la labor del presidente del club, quien anunció el martes la convocatoria de elecciones de forma anticipada, al definirle como "el mejor del mundo", de "la historia del Real Madrid" y espera tenerlo en el cargo "lo máximo posible".

"El presi es el mejor del mundo. El mejor de la historia del Real Madrid y tenemos la suerte de tenerle. Es un poco difícil el tratamiento que ha tenido de la gente porque con todo lo que ha hecho para el Real Madrid", dijo en zona mixta.

"Es normal que la gente no esté contenta, pero no tiene que olvidar todo lo que ha hecho el presi para este club. Es una leyenda de este club, representa mucho para los madridistas y es un honor tenerlo y espero que lo tengamos lo máximo posible", añadió.

Palabras de cariño de Mbappé hacia Florentino Pérez que previamente también lo habían sido en sentido contrario, en la entrevista del presidente del Real Madrid en La Sexta el miércoles.

"Es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento, le han dado la Bota de Oro. El año pasado y este ha metido muchos goles, hay otros que meten menos", dijo un Florentino que inició un proceso electoral a la presidencia del Real Madrid tras comparecer ante los medios de comunicación el pasado martes.

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