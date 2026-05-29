Millones de aficionados en México ya buscan dónde ver en vivo el partido de la final de la Champions League 2026, el cual disputarán el Arsenal vs PSG; si aún no sabes dónde sintonizarlo, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles, tales como a qué hora comienza y qué canales transmitirán la final más importante del futbol europeo.

Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos supervivientes de una competición que comenzó en septiembre, se enfrentarán en el Puskas Arena, de la capital húngara en la final de la Champions 2026.

El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo de legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016, 2017 y 2018). Los Gunners, los actuales campeones de la Premier League, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League 2026?

La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Arsenal llega a su primera final europea en dos décadas, mientras que PSG busca conquistar su segundo título consecutivo.

¿A qué hora es el Arsenal vs PSG en México?

El partido entre Arsenal y PSG comenzará a las:

10:00 de la mañana (tiempo del centro de México).

La transmisión previa iniciará desde horas antes con análisis, alineaciones y cobertura especial de la final.

¿Dónde ver EN VIVO la final de la Champions League 2026 en México?

Los aficionados mexicanos tendrán varias opciones para seguir el encuentro en televisión y streaming.

TNT Sports

HBO Max

FOX One.

Estas plataformas cuentan con los derechos de transmisión para México y ofrecerán cobertura completa del partido.

¿Quién es favorito para ganar la Champions League 2026?

El PSG llega como vigente campeón de Europa y buscará convertirse en bicampeón del torneo, mientras que Arsenal atraviesa una de sus mejores temporadas recientes tras conquistar la Premier League y alcanzar una final de Champions por primera vez en 20 años.