El mexicano Isaac Del Toro sigue sumando a su ventaja en el Giro de Italia, aunque sea solo unos segundos por día.

Gracias a su tercer lugar el viernes en la 13ra etapa, que tuvo un final corto pero empinado, Del Toro amplió su ventaja sobre el español Juan Ayuso, su compañero de equipo del UAE Team Emirates, en cinco segundos.

El danés Mads Pedersen consiguió su cuarta victoria de etapa en la edición de este año tras una exhibición de potencia en el ascenso al santuario de Monte Berico.

Wout van Aert cruzó en segundo lugar con el mismo tiempo que Pedersen. Del Toro entró tercero, dos segundos detrás, pero tres segundos por delante de todos los demás contendientes generales.

“Hoy me faltaron las piernas necesarias para el sprint. Pedersen y Van Aert llegaron rapidísimos e intenté seguirlos, pero no me dieron las piernas. ‘Chapeau’ a ellos”, dijo Del Toro. “El plan fue mantener la calma, seguir a los rivales clave y defender la camiseta, y lo hicimos a la perfección”.

Por segundo día consecutivo, el mexicano de 21 años también obtuvo un bono de dos segundos durante un sprint intermedio a diez kilómetros de la meta, mientras que Ayuso sumó cuatro segundos.

Esencialmente, Del Toro ha sido el mandamás en cuanto a la repartición de las bonificaciones de este Giro, acumulando una ganancia de 36 segundos, lejos de los 22 de Ayuso.

¿Cuándo será la 14ta Etapa en el Giro Italia y dónde será?

La 14ta etapa el sábado será mayormente plana, con una ruta de 195 kilómetros (121 millas) desde Treviso, cruzando la frontera hacia Eslovenia con un final en Nova Gorica. Luego, el domingo, hay una gran subida al Monte Grappa en el punto medio de la etapa.

Se llavará a cabo el próximo sábado 24 de mayo de 2025 a las 5 am de hora CDMX.

¿Dónde podrá verse EN VIVO en México la Etapa 14 del Giro Italia 2025?

Lamentablemente, para los amantes del ciclismo en México no hay transmisión televisiva del Giro de Italia en su edición 2025.

Sin embargo, se pueden consultar todos los detalles sobre el mexicano Isaac del Toro y el desarrollo de la competencia, a través del sitio oficial en español del Giro de Italia: