El 'youtuber' Jake Paul afirmó este miércoles que Julio César Chávez Jr. arruinó el legado de gran campeón que dejó su padre y lo corroborará en la pelea que sostendrán el 28 de junio en la que aseguró vencerá.

"Este tipo es un cobarde. Él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza. El 28 de junio lo convertiré en un meme", afirmó Paul.

Jake Paul y Chávez Jr, promocionaron su pelea ante los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Avalon Hollywood Theater de Los Angeles (California) en la que también estuvo presente el 'Gran Campeón Mexicano' Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador en la historia de ese país.

Con la anticipación que lo caracterizó en sus épocas de gloria arriba del cuadrilátero, Chávez padre respondió a Paul antes que su hijo.

"Paul nunca peleó con alguien como yo, peleó con Tyson cuando él ya no estaba en condiciones. Respeto a Paul por lo que ha hecho, pero no es mejor peleador que mi hijo, a pesar de que es más joven, pero las pesas y un buen cuerpo en el boxeo no significan nada. No veo por dónde pueda ganar", le lanzó la leyenda mexicana.

Jake Paul, de 28 años, ha peleado en 12 ocasiones, ha ganado 11, 7 por nocaut, y una derrota.

Su más reciente combate, en noviembre pasado, levantó polémica porque se enfrentó a Mike Tyson, temible campeón de los pesados en su época, que a los 58 años prácticamente no tiró golpes al yutubero.

Paul se medirá a Chávez Jr., quien en su intermitente carrera ha tenido problemas con las adicciones, aunque afirmó que hoy se encuentra en su mejor momento.

"Me siento muy bien, renovado. Además, nunca ha recibido tantos golpes en la cabeza como Jake. Estoy en el mejor momento de mi carrera y sé que le voy a ganar y qué mejor que estar acompañado de mi papá, que es una leyenda y puede decir lo que quiera; estoy contento de que me esté apoyando", subrayó el junior.

Chávez, de 39 años, ostenta marca de 54 triunfos, 34 por la vía rápida, seis derrotas y un empate, no pelea desde julio del año pasado, cuando venció al jamaicano Uriah Hall, de 40 años, experto en artes marciales que apenas tenía un combate de boxeo profesional en su carrera.

¿CUÁNDO SERÁ LA PELEA DE CHÁVEZ JR CONTRA JAKE PAUL?

FECHA: Paul y Chávez se medirán el próximo 28 de junio

LUGAR: Honda Center de Anaheim, California, en una batalla pactada a 10 episodios en peso crucero.