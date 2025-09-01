El maratonista Marco Caballero, que llegó en segundo lugar en la categoría silla de ruedas, expresó su inconformidad por las condiciones de la ruta del Maratón de la Ciudad de México, edición 42, que se llevó a cabo este domingo, donde otros corredores se vieron afectados por los baches en la ruta y criticó los premios económicos que reciben los deportistas de esta rama.

Ante el público, autoridades del deporte y de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, el maratonista explicó que estos incidentes siguen ocurriendo en la competencia que tiene reconocimiento internacional.

"Dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto", mencionó Caballero tras recibir la medalla de segundo lugar por concluir la ruta en 1:41:15, tan sólo tres segundos atrás del primer puesto.

Con micrófono en mano, aprovechó para destacar la diferencia entre los premios económicos que recibe un maratonista de otra rama comparado con la suya en silla ruedas.

"Nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite... las personas convencionales que se llevan 50 mil dólares y nosotros el primer lugar nos llevamos 60 mil pesos", dijo.

Marco Caballero destacó que la presencia de deportistas paralímpicos está creciendo por lo que exhortó a las autoridades para que se mejoren las condiciones en la ciudad. "Es el momento de hacer el cambio".

“Marco Caballero”:

Porque el deportista que llegó en segundo lugar de la categoría de silla de ruedas del Maratón de la Ciudad de México denunció que la ruta estaba llena de baches frente a Clara Brugada. pic.twitter.com/rjFjdpqKJF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 31, 2025

Las autoridades informaron que este año participaron mil 300 maratonistas extranjeros provenientes de 30 países.

Durante el Maratón de la Ciudad de México se reportó que el maratonista paralímpico colombiano Francisco Sanclemente, quien a la altura del kilómetro 20 era el puntero de su categoría, cayó al suelo luego de que su silla de ruedas se trabara en un bache, lo que provocó que un segundo deportista chocará con él, quedando ambos sobre el asfalto.

El incidente ocurrió en inmediaciones del Bosque de Chapultepec, sobre avenida Chivatito, y de acuerdo con las imágenes transmitidas del evento, tras la caída personal de Protección Civil se acercaron a brindarles auxilio.

Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina informó que ha ambos maratonistas se les brindó apoyo inmediato y que tras la caída concluyeron la ruta de 42.195 kilómetros.

Sobre el origen del incidente detalló: "No se generó derivado de un bache sino de una coladera de drenaje mal intervenida tiempo atrás, lo que originó que cayeran".

La dependencia dijo que previo al maratón se le dio mantenimiento a la ruta y fue inspeccionada.