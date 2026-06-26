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El continúa este sábado 27 de junio con una jornada decisiva de la fase de grupos. Las selecciones de Portugal y , dos de las favoritas del torneo, enfrentarán a y , respectivamente, en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios, las sedes y los canales de transmisión de los partidos programados para este sábado.

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde ver en México por TV Abierta

Panamá vs. Inglaterra

  • Grupo: L
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: Azteca 7.

Croacia vs. Ghana

  • Grupo: L
  • Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos
  • Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: Vix Premuim.

RD Congo vs. Uzbekistán

  • Grupo: K
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos
  • Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: Vix Premuim.

Colombia vs. Portugal

  • Grupo: K
  • Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos
  • Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Uno.

Argelia vs. Austria

  • Grupo: J
  • Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos
  • Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: Vix Premuim.

Jordania vs. Argentina

  • Grupo: J
  • Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos
  • Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Dónde verlo: ViX Premium.

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