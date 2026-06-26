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El Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con una jornada decisiva de la fase de grupos. Las selecciones de Portugal y Argentina, dos de las favoritas del torneo, enfrentarán a Colombia y Jordania, respectivamente, en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios, las sedes y los canales de transmisión de los partidos programados para este sábado.
Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde ver en México por TV Abierta
Panamá vs. Inglaterra
- Grupo: L
- Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: Azteca 7.
Croacia vs. Ghana
- Grupo: L
- Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos
- Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: Vix Premuim.
RD Congo vs. Uzbekistán
- Grupo: K
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos
- Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: Vix Premuim.
Colombia vs. Portugal
- Grupo: K
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos
- Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Uno.
Argelia vs. Austria
- Grupo: J
- Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos
- Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: Vix Premuim.
Jordania vs. Argentina
- Grupo: J
- Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos
- Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde verlo: ViX Premium.
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