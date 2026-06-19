El Mundial 2026 entra en una fase decisiva y el fin de semana del 20 y 21 de junio llega cargado de partidos clave en la fase de grupos. Con selecciones favoritas como Alemania, España, Países Bajos, Brasil y Bélgica en acción, millones de aficionados buscan ver quiénes seguirán avanzando en su sueño por llevarse la Copa del mundo. Checa quiénes juegan en estos días, a qué hora y dónde puedes ver la transmisión en vivo.

Este fin de semana se disputarán partidos que podrían definir el futuro de varias selecciones rumbo a los dieciseisavos de final. Con enfrentamientos de alto nivel y figuras internacionales en cancha, el Mundial 2026 se perfila para seguir dando sorpresas y grandes encuentros.

A continuación, te presentamos el calendario completo, horarios confirmados y los encuentros más esperados del fin de semana.

Partidos del Mundial 2026 sábado 20 de junio

El sábado se disputan encuentros decisivos en los Grupos E y F, con selecciones que buscan asegurar su pase a la siguiente ronda.

Países Bajos vs Suecia

Hora: 11:00 horas

Grupo F

Alemania vs Costa de Marfil

Hora: 14:00 horas

Grupo E

Ecuador vs Curazao

Hora: 18 horas

Grupo E

Túnez vs Japón

Hora: 22:00 horas

Grupo F

De estos partidos destaca el duelo de Alemania, una de las selecciones más fuertes del torneo, ante una Costa de Marfil que busca dar la sorpresa.

Partidos del Mundial 2026: domingo 21 de junio

El domingo continúa la acción con partidos muy esperados en los Grupos F, G y H, incluyendo selecciones históricas.

España vs Arabia Saudita

Hora: 10:00

Grupo H

Bélgica vs Irán

Hora: 13 horas

Grupo G

Uruguay vs Cabo Verde

Hora: 16 horas

Grupo H

Nueva Zelanda vs Egipto

Hora: 19 horas

Grupo G

El encuentro de España vs Arabia Saudita es uno de los más esperados del día ya que en el debut de La Roja las cosas no salieron como esperaban.

¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO?

Los partidos del Mundial 2026 pueden verse a través de:

-Canal 5

-Canal 7

-Vix.