La tarde y noche de este viernes, 19 de junio, se mantienen bajo estrecho monitoreo las condiciones meteorológicas en el Valle de México debido al riesgo de tormentas de intensidad moderada a localmente fuerte, informó la aplicación SASSLA con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema de alerta climática elevó el nivel a "Peligro Alto" , principalmente para la Ciudad de México y el Estado de México, ante la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de granizo, actividad eléctrica constante y fuertes rachas de viento.

#TenemosLluvia ⛈️ 🟠 | Chubascos y tormentas se desarrollan al poniente de la #CDMX y avanzan al #ValleDeToluca.



🚦 Intensidad: LIGERA 🔵 - localmente FUERTE 🔴 (acompañada de ráfagas de viento y actividad eléctrica).



☔ ¿DÓNDE LLUEVE?



•⁠ ⁠#CDMX: Miguel Hidalgo,… pic.twitter.com/r0jA6MbVI7 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 19, 2026

Riesgo de inundaciones y encharcamientos en CDMX y Edomex

De acuerdo con el aviso meteorológico, las precipitaciones podrían provocar:

Inundaciones y encharcamientos severos en vialidades principales.

en vialidades principales. Caída de granizo en diversas zonas del Valle de México.

en diversas zonas del Valle de México. Tormentas eléctricas frecuentes .

. Rachas de viento fuertes, con posible caída de ramas y objetos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y evitar transitar por calles susceptibles a inundaciones, así como tomar precauciones ante la posibilidad de afectaciones en la movilidad.

¿Qué zonas están en alerta?

El mapa de SASSLA muestra una amplia región del Valle de México bajo alerta, incluyendo gran parte de la Ciudad de México y municipios del Estado de México , donde las lluvias podrían intensificarse durante las próximas horas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar constantemente el semáforo de alerta climática y seguir las actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente.

Recomendaciones ante las lluvias fuertes