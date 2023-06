Viajar en avión no debería suponer más gastos que los que haces cuando compras tu boleto, pero la realidad es que se pueden ir sumando mucho más desde que llegas al aeropuerto.

Aquí hay 11 errores que cometes al viajar en avión que te están costando dinero y que puedes evitar con una adecuada planeación.

1. No comparar precios de aerolíneas

No compres tu vuelo con la primera aerolínea que veas. La clave para encontrar más ofertas de viaje es comparar los precios entre aerolíneas. Para hacerlo puedes utilizar herramientas como: SkyScanner, Google Flights y Momondo. Activar las alertas de viaje puede ayudarte a encontrar ofertas de hasta el 40%. Debes tomarlas en cuanto las saquen porque generalmente no duran más de un día.

2. No hacer check in en la app o en línea

La mayoría de las aerolíneas ya permite hacer check in en línea y algunas lo exigen. Haz check in web entre 72 horas y una hora antes de tu vuelo en la página de internet de la aerolínea o en su aplicación y elige tus asientos. Al finalizar, se generará tu pase de abordar y el de tus acompañantes.

Te preguntarás, ¿por qué es un error no hacer el check in antes? Porque en viajes de alta demanda las aerolíneas pueden sobrevender vuelos y al hacer el check in con anticipación confirmas que usarás tu asiento y, de cierta manera, te protege de que le vendan a alguien más tu lugar.

3. Documentar cuando no lo requieres

No siempre tienes que documentar tu equipaje. Si lo que llevas a tu viaje cabe en una maleta carry on de menos de 10 kilos, te sugerimos que lleves una como equipaje de mano en lugar de documentar una gigante. Ahorrarás dinero y tiempo, pues documentar una maleta cuesta alrededor de $600 pesos o $30 dólares.

El equipaje de mano lo subes contigo a la cabina de pasajeros. No se documenta y sólo pasa la inspección en el arco de seguridad.

Únicamente toma en cuenta que la condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Los pasajeros tienen derecho a abordar un avión con un equipaje de mano que no supere los 10 kilos de peso de forma gratuita, incluso puede subir dos piezas que en conjunto no superen este límite. Así queda establecido en el artículo 47 Bis, fracción IX de la Ley de Aviación Civil.

4. Pagar por tu equipaje en el aeropuerto

Si vas a documentar tu equipaje, verifica que se incluya desde que compras tu vuelo de avión. Si compraste una tarifa que no lo incluye, recomendamos que pagues tus maletas en línea al momento de hacer el check in web.

Si pagas tus maletas al llegar al aeropuerto, existe la posibilidad de que te cobren un poco más por tu equipaje.

5. Viajar con peso de más en la maleta

Para el equipaje de mano, el límite por pasajero es de 10 kilos. Para el equipaje documentado, las aerolíneas lo mantienen en 23 o 25 kilos. Revisa cuál tienes antes de subir y prepara tu maleta a conciencia para no sobrepasar el peso. De lo contrario, tendrás que pagar más dinero a la aerolínea y tardarás más en la fila.

No lleves objetos que no son imprescindibles. Dependiendo de tu tipo de viaje, limita las chamarras, zapatos, libros y otros objetos que aumentan de manera importante los kilogramos.

6. No llevar tu propia comida en el avión

Si vas en una aerolínea de bajo costo o tu vuelo es muy corto, no esperes que la aerolínea te dé un banquete durante tu estadía. Muchas ya sólo ofrecen una bebida y una pequeña botana. Lo mejor es comer bien antes de llegar al aeropuerto para no sufrir o llevar tu propia comida.

Llevar tus propios sándwiches, manzanas, snacks, barras energéticas, chocolates, dulces y más te mantendrá satisfecho en vuelos de menos de 6 horas y no tendrás que comprar productos a bordo del avión, como bolsas de papas que cuestan $50 pesos.

Esta es la comida que sí puedes llevar en tu equipaje de mano.

7. No estar preparado para un vuelo largo

Es fácil aburrirse en un vuelo largo y algunas aerolíneas cobran hasta el entretenimiento que brindan en sus aplicaciones. Así que es recomendable descargar tu serie y playlist favorita por si te aburres.

8. ¿De verdad es una aerolínea de bajo costo?

Dicen que a veces lo barato sale caro y esto es una realidad al viajar. Si tienes un vuelo largo valora si es mejor invertir en una aerolínea “más cara” porque, como ya viste, las aerolíneas de bajo costo cobran por todo lo extra que necesites.

9. Perder el vuelo

El día de tu viaje llega al aeropuerto con anticipación: dos horas antes si tu vuelo es nacional y tres horas antes si es internacional. Si llegas minutos antes, puedes perder tu vuelo porque la aerolínea ya no puede documentar tu equipaje ni hacer la inspección de seguridad.

Obviamente será un doble desembolso pagar por otro vuelo.

10. No ser flexible con la fecha del viaje

Históricamente, ha sido más barato volar entre semana que los fines de semana y Google lo confirma. Dice que, en promedio, los vuelos que salen los lunes, martes o miércoles han sido un 12% más baratos que las salidas de fin de semana.

Sabemos que no siempre es posible ser flexible con la fecha del viaje, pero viajar en temporada baja sí puede ser más barato, dependiendo el destino.

11. No comprar vuelos con tiempo

Google México reveló que, según un análisis histórico de Google Flights, el precio más bajo en boletos de avión se encuentra 119 días antes de cuando queremos viajar. “Es, decir casi 4 meses previos”.

Este dato estadístico confirma la teoría de que es mejor reservar los vuelos con antelación para pagar un poco menos, pues pueden volverse más costosos a medida que se acerca la fecha de viaje.